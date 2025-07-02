Готуються десять хвилин та виходять смачніші за м'ясо: рецепт кабачків у клярі з начинкою (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Апетитна та ароматна закуска
Кабачки — універсальний сезонний овоч, що має ніжну структуру й приємний, м’який смак. Їх можна смажити, запікати, тушкувати, додавати в супи, готувати кабачкову ікру чи навіть маринувати на зиму.
Проте один з найулюбленіших способів приготування — це кабачки у клярі. Вони виходять з хрусткою скоринкою, ніжні всередині та чудово поєднуються з соусом. Це ідеальна літня закуска або гарнір до основної страви. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "Кулінарні витівки".
Інгредієнти:
- кабачки — 2 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- сир твердий — 160 г;
- сіль — 3 г;
- перець — 3 г;
- сухарі панірувальні — 150 г;
- борошно пшеничне — 100 г;
- помідор — 1 шт.;
Для соусу:
- часник — 2 зубці;
- крем-сир — 180 г;
- йогурт — 20 г;
Спосіб приготування:
1.Нарізати кабачки уздовж середньої товщини, злегка посолити.
2.Натерти сир на дрібній тертці.
3.Збити яйця з сіллю та перцем у глибокій мисці.
4.Обваляти кабачки спочатку в борошні, потім у яєчній суміші, а далі в панірувальних сухарях, змішаних із сиром.
5.Обсмажити кабачки з обох боків на розігрітій сковороді до золотистої скоринки.
6.Для соусу подрібнити часник, змішати його з крем-сиром і йогуртом до однорідної маси.
7.Подавати гарячі кабачки з соусом і свіжими помідорами.