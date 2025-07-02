Готуються десять хвилин та виходять смачніші за м'ясо: рецепт кабачків у клярі з начинкою (відео)

Апетитна та ароматна закуска

Кабачки — універсальний сезонний овоч, що має ніжну структуру й приємний, м’який смак. Їх можна смажити, запікати, тушкувати, додавати в супи, готувати кабачкову ікру чи навіть маринувати на зиму.

Проте один з найулюбленіших способів приготування — це кабачки у клярі. Вони виходять з хрусткою скоринкою, ніжні всередині та чудово поєднуються з соусом. Це ідеальна літня закуска або гарнір до основної страви. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "Кулінарні витівки".

Інгредієнти:

кабачки — 2 шт.;

яйця — 3 шт.;

сир твердий — 160 г;

сіль — 3 г;

перець — 3 г;

сухарі панірувальні — 150 г;

борошно пшеничне — 100 г;

помідор — 1 шт.;

Для соусу:

часник — 2 зубці;

крем-сир — 180 г;

йогурт — 20 г;

Спосіб приготування:

1.Нарізати кабачки уздовж середньої товщини, злегка посолити.

2.Натерти сир на дрібній тертці.

3.Збити яйця з сіллю та перцем у глибокій мисці.

4.Обваляти кабачки спочатку в борошні, потім у яєчній суміші, а далі в панірувальних сухарях, змішаних із сиром.

5.Обсмажити кабачки з обох боків на розігрітій сковороді до золотистої скоринки.

6.Для соусу подрібнити часник, змішати його з крем-сиром і йогуртом до однорідної маси.

7.Подавати гарячі кабачки з соусом і свіжими помідорами.