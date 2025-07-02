Готовятся десять минут и получаются вкуснее мяса: рецепт кабачков в кляре с начинкой (видео)
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Аппетитная и ароматная закуска
Кабачки – универсальный сезонный овощ, имеющий нежную структуру и приятный, мягкий вкус. Их можно жарить, запекать, тушить, добавлять в супы, готовить кабачковую икру или даже мариновать на зиму.
Однако один из самых любимых способов приготовления – это кабачки в кляре. Они выходят с хрустящей корочкой, нежные внутри и прекрасно сочетаются с соусом. Это идеальная летняя закуска или гарнир к основному блюду. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Кулинарные проделки".
Ингредиенты:
- кабачки — 2 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- сыр твердый – 160 г;
- соль — 3 г;
- перец — 3 г;
- сухари панировочные — 150 г;
- мука пшеничная — 100 г;
- помидор — 1 шт.;
Для соуса:
- чеснок — 2 зубца;
- крем-сыр – 180 г;
- йогурт — 20 г;
Способ приготовления:
1.Нарезать кабачки вдоль средней толщины, слегка посолить.
2.Натереть сыр на мелкой терке.
3.Взбить яйца с солью и перцем в глубокой миске.
4.Обвалять кабачки сначала в муке, затем в яичной смеси, а затем в панировочных сухарях, смешанных с сыром.
5.Обжарить кабачки с обеих сторон на разогретой сковороде до золотистой корочки.
6.Для соуса измельчить чеснок, смешать его с крем-сыром и йогуртом до однородной массы.
7.Подавать горячие кабачки с соусом и свежими помидорами.