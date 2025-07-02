Готовятся десять минут и получаются вкуснее мяса: рецепт кабачков в кляре с начинкой (видео)

Аппетитная и ароматная закуска

Кабачки – универсальный сезонный овощ, имеющий нежную структуру и приятный, мягкий вкус. Их можно жарить, запекать, тушить, добавлять в супы, готовить кабачковую икру или даже мариновать на зиму.

Однако один из самых любимых способов приготовления – это кабачки в кляре. Они выходят с хрустящей корочкой, нежные внутри и прекрасно сочетаются с соусом. Это идеальная летняя закуска или гарнир к основному блюду. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Кулинарные проделки".

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

сыр твердый – 160 г;

соль — 3 г;

перец — 3 г;

сухари панировочные — 150 г;

мука пшеничная — 100 г;

помидор — 1 шт.;

Для соуса:

чеснок — 2 зубца;

крем-сыр – 180 г;

йогурт — 20 г;

Способ приготовления:

1.Нарезать кабачки вдоль средней толщины, слегка посолить.

2.Натереть сыр на мелкой терке.

3.Взбить яйца с солью и перцем в глубокой миске.

4.Обвалять кабачки сначала в муке, затем в яичной смеси, а затем в панировочных сухарях, смешанных с сыром.

5.Обжарить кабачки с обеих сторон на разогретой сковороде до золотистой корочки.

6.Для соуса измельчить чеснок, смешать его с крем-сыром и йогуртом до однородной массы.

7.Подавать горячие кабачки с соусом и свежими помидорами.