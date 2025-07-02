Цю намазку з'їдять навіть ті, кому вже набридли кабачки: рецепт дешевої закуски

Така смачна, що навіть не віриться

Якщо ви думали, що приготувати щось оригінальне, смачне та бюджетне з кабачків вже неможливо, то ви помилялись. Ця проста, але апетитна намазка з кабачків і плавленого сиру здатна здивувати навіть гурманів. Вона чудово підійде як швидкий перекус на кожен день або навіть як закуска на святковий стіл.

Рецептом кабачкової намазки поділилась блогерка Альона Карпюк.

Інгредієнти:

кабачок

плавлені сирки 2 шт.

спеції

часник

олія 1-2 ст.л для смаження

Етапи приготування:

1. Кабачки миємо, ріжемо кубиками. Відправляємо на пательню на 10-15 хвилин, накриваємо кришкою, періодично помішуємо.

2. Видавлюємо часник, солимо, перчимо, перемішуємо і тушкуємо ще хвилин 5. Води додавати не потрібно.

3. Якщо кабачки готові, а соку все ще багато, залиште на кілька хвилин їх на вогні без кришки, тільки стежте, щоб вони не смажилися.

4. Перекладаємо кабачки у блендер, додаємо плавлені сирки. Подрібнюємо разом до однорідності.

5. Переливаємо у форму й охолоджуємо намазку. Смакує і теплою, але після остигання помазка трохи застигає і набуває чудової структури.

Спробуйте — і ви зрозумієте, чому цю намазку з'їдять першою!