Эту намазку съедят даже те, кому уже надоели кабачки: рецепт дешевой закуски

Такая вкусная, что даже не верится

Если вы думали, что приготовить что-то оригинальное, вкусное и бюджетное из кабачков уже невозможно, то вы ошибались. Эта простая, но аппетитная намазка из кабачков и плавленого сыра способна удивить даже гурманов. Она отлично подойдет как быстрый перекус на каждый день или даже как закуска на праздничный стол.

Рецептом кабачковой намазки поделилась блогер Алена Карпюк.

Ингредиенты:

кабачок

плавленые сырки 2 шт.

специи

чеснок

масло 1-2 ст.л для жарки

Этапы приготовления:

1. Кабачки моем, режем кубиками. Отправляем на сковороду на 10-15 минут, накрываем крышкой, периодически помешиваем.

2. Выдавливаем чеснок, солим, перчим, перемешиваем и тушим еще минут. 5. Воды добавлять не нужно.

3. Если кабачки готовы, а сока все еще много, оставьте на несколько минут их на огне без крышки, только следите, чтобы они не поджарились.

4. Перекладываем кабачки в блендер, добавляем плавленые сырки. Измельчаем вместе до однородности.

5. Переливаем в форму и охлаждаем намазку. Она вкусная и теплой, но после остывания немного застывает и приобретает отличную структуру.

Попробуйте – и вы поймете, почему эту намазку съедят первой!