Эту намазку съедят даже те, кому уже надоели кабачки: рецепт дешевой закуски
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Такая вкусная, что даже не верится
Если вы думали, что приготовить что-то оригинальное, вкусное и бюджетное из кабачков уже невозможно, то вы ошибались. Эта простая, но аппетитная намазка из кабачков и плавленого сыра способна удивить даже гурманов. Она отлично подойдет как быстрый перекус на каждый день или даже как закуска на праздничный стол.
Рецептом кабачковой намазки поделилась блогер Алена Карпюк.
Ингредиенты:
- кабачок
- плавленые сырки 2 шт.
- специи
- чеснок
- масло 1-2 ст.л для жарки
Этапы приготовления:
1. Кабачки моем, режем кубиками. Отправляем на сковороду на 10-15 минут, накрываем крышкой, периодически помешиваем.
2. Выдавливаем чеснок, солим, перчим, перемешиваем и тушим еще минут. 5. Воды добавлять не нужно.
3. Если кабачки готовы, а сока все еще много, оставьте на несколько минут их на огне без крышки, только следите, чтобы они не поджарились.
4. Перекладываем кабачки в блендер, добавляем плавленые сырки. Измельчаем вместе до однородности.
5. Переливаем в форму и охлаждаем намазку. Она вкусная и теплой, но после остывания немного застывает и приобретает отличную структуру.
Попробуйте – и вы поймете, почему эту намазку съедят первой!