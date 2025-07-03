Забудьте про класику: один несподіваний інгредієнт перетворить деруни на шедевр
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Простий та швидкий рецепт
Деруни з кабачків — це вже класика літньої кухні. Але навіть знайоме блюдо може заграти по-новому, якщо додати до нього один несподіваний інгредієнт.
У рецепті, яким поділились на сайті "Господинька", такою незвичайною нотою стає свіжа м’ята. Вона надає страві приємну прохолоду, роблячи кабачкові деруни цікавішими на смак.
Інгредієнти:
- Кабачок 1 шт.
- Яйця 2 шт.
- Сир фета 100 г
- Борошно 5-7 ст.л.
- Зелена цибуля до смаку
- Свіжа м'ята до смаку
- Сіль, чорний мелений перець до смаку
- Олія для смаження
Етапи приготування:
- За бажання очистіть кабачок від шкірки (молодий кабачок можна не чистити). Натріть його на дрібній тертці. Посоліть натертий кабачок і залиште на 5-10 хвилин, щоб він пустив сік. Після цього добре відіжміть зайву рідину.
- Дрібно наріжте зелену цибулю та свіжу м'яту. Сир фета розімніть виделкою.
- У великій мисці з'єднайте віджатий кабачок, яйця, розім'ятий сир фета, нарізану зелену цибулю та м'яту. Добре перемішайте.
- Поступово додавайте борошно, постійно перемішуючи, доки маса не стане достатньо густою для формування дерунів. Посоліть і поперчіть до смаку, зважаючи на солоність фети.
- Розігрійте олію на сковороді на середньому вогні. Викладайте тісто ложкою, формуючи невеликі оладки.
- Смажте деруни по кілька хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.
Кабачкові деруни можна подавати на стіл зі сметаною або йогуртом без добавок. Також можна приготувати легкий соус на основі сметани з додаванням подрібненого часнику та свіжої зелені.