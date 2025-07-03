Забудьте про класику: один несподіваний інгредієнт перетворить деруни на шедевр

Простий та швидкий рецепт

Деруни з кабачків — це вже класика літньої кухні. Але навіть знайоме блюдо може заграти по-новому, якщо додати до нього один несподіваний інгредієнт.

У рецепті, яким поділились на сайті "Господинька", такою незвичайною нотою стає свіжа м’ята. Вона надає страві приємну прохолоду, роблячи кабачкові деруни цікавішими на смак.

Інгредієнти:

Кабачок 1 шт.

Яйця 2 шт.

Сир фета 100 г

Борошно 5-7 ст.л.

Зелена цибуля до смаку

Свіжа м'ята до смаку

Сіль, чорний мелений перець до смаку

Олія для смаження

Етапи приготування:

За бажання очистіть кабачок від шкірки (молодий кабачок можна не чистити). Натріть його на дрібній тертці. Посоліть натертий кабачок і залиште на 5-10 хвилин, щоб він пустив сік. Після цього добре відіжміть зайву рідину. Дрібно наріжте зелену цибулю та свіжу м'яту. Сир фета розімніть виделкою. У великій мисці з'єднайте віджатий кабачок, яйця, розім'ятий сир фета, нарізану зелену цибулю та м'яту. Добре перемішайте. Поступово додавайте борошно, постійно перемішуючи, доки маса не стане достатньо густою для формування дерунів. Посоліть і поперчіть до смаку, зважаючи на солоність фети. Розігрійте олію на сковороді на середньому вогні. Викладайте тісто ложкою, формуючи невеликі оладки. Смажте деруни по кілька хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.

Кабачкові деруни можна подавати на стіл зі сметаною або йогуртом без добавок. Також можна приготувати легкий соус на основі сметани з додаванням подрібненого часнику та свіжої зелені.