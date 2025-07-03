Забудьте о классике: один неожиданный ингредиент превратит деруны в шедевр

Простой и быстрый рецепт

Деруны из кабачков — это уже классика летней кухни. Но даже знакомое блюдо может заиграть по-новому, если добавить в него один неожиданный ингредиент.

В рецепте, которым поделились на сайте "Господинька", такой необычной нотой становится свежая мята. Она придает блюду приятную прохладу, делая кабачковые драники более интересными на вкус.

Ингредиенты:

Кабачок 1 шт.

Яйца 2 шт.

Сыр фета 100 г

Мука 5-7 ст.л.

Зеленый лук по вкусу

Свежая мята по вкусу

Соль, черный молотый перец по вкусу

Масло для жарки

Этапы приготовления:

При желании очистите кабачок от шкурки (молодой кабачок можно не чистить). Натрите его на мелкой терке. Посолите натертый кабачок и оставьте на 5–10 минут, чтобы он пустил сок. После этого хорошо отожмите лишнюю жидкость. Мелко нарежьте зеленый лук и свежую мяту. Сыр фета разомните вилкой. В большой миске соедините отжатый кабачок, яйца, размятый сыр фета, нарезанный зеленый лук и мяту. Хорошо перемешайте. Постепенно добавляйте муку, постоянно перемешивая, пока масса не станет достаточно густой для формирования дерунов. Посолите и поперчите по вкусу, учитывая соленость феты. Разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарьте драники по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Кабачковые драники можно подавать на стол со сметаной или йогуртом без добавок. Также можно приготовить лёгкий соус на основе сметаны с добавлением измельченного чеснока и свежей зелени.