Забудьте о классике: один неожиданный ингредиент превратит деруны в шедевр
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Простой и быстрый рецепт
Деруны из кабачков — это уже классика летней кухни. Но даже знакомое блюдо может заиграть по-новому, если добавить в него один неожиданный ингредиент.
В рецепте, которым поделились на сайте "Господинька", такой необычной нотой становится свежая мята. Она придает блюду приятную прохладу, делая кабачковые драники более интересными на вкус.
Ингредиенты:
- Кабачок 1 шт.
- Яйца 2 шт.
- Сыр фета 100 г
- Мука 5-7 ст.л.
- Зеленый лук по вкусу
- Свежая мята по вкусу
- Соль, черный молотый перец по вкусу
- Масло для жарки
Этапы приготовления:
- При желании очистите кабачок от шкурки (молодой кабачок можно не чистить). Натрите его на мелкой терке. Посолите натертый кабачок и оставьте на 5–10 минут, чтобы он пустил сок. После этого хорошо отожмите лишнюю жидкость.
- Мелко нарежьте зеленый лук и свежую мяту. Сыр фета разомните вилкой.
- В большой миске соедините отжатый кабачок, яйца, размятый сыр фета, нарезанный зеленый лук и мяту. Хорошо перемешайте.
- Постепенно добавляйте муку, постоянно перемешивая, пока масса не станет достаточно густой для формирования дерунов. Посолите и поперчите по вкусу, учитывая соленость феты.
- Разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие оладьи.
- Жарьте драники по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки.
Кабачковые драники можно подавать на стол со сметаной или йогуртом без добавок. Также можно приготовить лёгкий соус на основе сметаны с добавлением измельченного чеснока и свежей зелени.