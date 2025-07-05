Іще один варіант надзвичайної страви з кабачків: потушкуйте їх у сирному соусі (відео)
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Тушковані кабачки робляться дуже швидко з продуктів, які знайдуться в будь-якому холодильнику
Кабачок — це ніжний, соковитий овоч, який ідеально підходить для літнього меню. Його смажать, запікають, готують у клярі, тушкують з овочами чи навіть маринують — і щоразу він відкривається по-новому.
Але сьогодні ми пропонуємо ще один смачний варіант — тушковані кабачки в сирному соусі. Це м’яка, ароматна страва з насиченим смаком, яка пасуватиме як до основної страви, так і як легкий самостійний обід. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vistovska_cooking".
Як приготувати кабачки у сирному соусі
Інгредієнти:
• кабачки — 2 шт.;
• перець солодкий — 1 шт.;
• томати — 2 шт.;
• цибуля ріпчаста — 1 шт.;
• сир плавлений — 150 г;
• зелень (петрушка, кріп або базилік) — за смаком;
• спеції — за смаком;
Спосіб приготування:
Нарізати усі овочі дрібним кубиком.
Тушкувати овочі на середньому вогні до м’якості.
Додати плавлений сир, ретельно перемішати.
Тушкувати ще 5 хвилин, щоб сир розтанув і увібрався в овочі.
В кінці додати улюблену зелень і перемішати.
Подавати гарячим або теплим.