Іще один варіант надзвичайної страви з кабачків: потушкуйте їх у сирному соусі (відео)

Тушковані кабачки робляться дуже швидко з продуктів, які знайдуться в будь-якому холодильнику

Кабачок — це ніжний, соковитий овоч, який ідеально підходить для літнього меню. Його смажать, запікають, готують у клярі, тушкують з овочами чи навіть маринують — і щоразу він відкривається по-новому.

Але сьогодні ми пропонуємо ще один смачний варіант — тушковані кабачки в сирному соусі. Це м’яка, ароматна страва з насиченим смаком, яка пасуватиме як до основної страви, так і як легкий самостійний обід. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vistovska_cooking".

Як приготувати кабачки у сирному соусі

Інгредієнти:

• кабачки — 2 шт.;

• перець солодкий — 1 шт.;

• томати — 2 шт.;

• цибуля ріпчаста — 1 шт.;

• сир плавлений — 150 г;

• зелень (петрушка, кріп або базилік) — за смаком;

• спеції — за смаком;

Спосіб приготування:

Нарізати усі овочі дрібним кубиком.

Тушкувати овочі на середньому вогні до м’якості.

Додати плавлений сир, ретельно перемішати.

Тушкувати ще 5 хвилин, щоб сир розтанув і увібрався в овочі.

В кінці додати улюблену зелень і перемішати.

Подавати гарячим або теплим.