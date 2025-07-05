Еще один вариант удивительного блюда из кабачков: потушите их в сырном соусе (видео)
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Тушеные кабачки делаются очень быстро из продуктов, которые найдутся в любом холодильнике
Кабачок – это нежный, сочный овощ, который идеально подходит для летнего меню. Его жарят, запекают, готовят в кляре, тушат с овощами или даже маринуют — и каждый раз он открывается по-новому.
Но сегодня мы предлагаем еще один вкусный вариант – тушеные кабачки в сырном соусе. Это мягкое, ароматное блюдо с насыщенным вкусом, которое подходит как к основному блюду, так и как легкий самостоятельный обед. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vistovovska_cooking".
Как приготовить кабачки в сырном соусе
Ингредиенты:
• кабачки – 2 шт.;
• перец сладкий – 1 шт.;
• томаты – 2 шт.;
• лук репчатый – 1 шт.;
• сыр плавленый – 150 г;
• зелень (петрушка, укроп или базилик) – по вкусу;
• специи – по вкусу;
Способ приготовления:
Нарезать все овощи маленьким кубиком.
Тушить овощи на среднем огне до мягкости.
Добавить плавленый сыр, тщательно перемешать.
Тушить еще 5 минут, чтобы сыр растаял и впитался в овощи.
В конце добавить любимую зелень и перемешать.
Подавать горячим или теплым.