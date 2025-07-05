Незрівнянно смачні та хрусткі: рецепт ідеальних огірків з кетчупом на зиму

Огірки з кетчупом доповнять будь-який гарнір

Взимку приємно відкрити баночку ароматних, хрумких огірочків, приготованих власноруч. Особливо, коли йдеться про огірки з кетчупом. Їх можна подавати до картопляного пюре, рису, гречку, а також використовувати для приготування салатів.

За цим рецептом огірки виходять не просто солоні, а пікантні та з легкою гостринкою. Способом приготування поділилась у TikTok блогерка Vita_foodblog.

Інгредієнти на 5 літрових баночок:

3 кг огірків

7 склянок води

1 склянка оцту 9%

2 ст.л. солі

1 склянку цукру

6-8 ст.л. кетчупу Чилі

5 шт. гвоздика

5 шт. духмяний перець

10-15 шт. чорний перець горошком

Спосіб приготування:

Ретельно вимийте огірки. За бажанням, можна обрізати кінчики з обох боків.

Банки та кришки ретельно вимийте та простерилізуйте будь-яким зручним для вас способом.

На дно кожної чистої літрової банки покладіть 1 бутончик гвоздики, 1 горошину духмяного перцю та 2-3 горошини чорного перцю. Після цього укладіть огірки у банки. Намагайтеся заповнити банки максимально щільно.

У великій каструлі змішайте всі інгредієнти для маринаду: воду, оцет, сіль, цукор та кетчуп. Добре перемішайте, щоб сіль та цукор повністю розчинилися. Доведіть маринад до кипіння і прокип'ятіть його протягом 5 хвилин.

Кетчуп додає огіркам гостринки

Обережно залийте гарячим киплячим маринадом огірки в банках так, щоб він повністю покрив овочі.

Не жалійте маринаду

Накрийте банки кришками, поставте їх в широку каструлю з гарячою водою, доведіть воду до кипіння і стерилізуйте протягом 10 хвилин з моменту закипання води.

Після стерилізації обережно вийміть банки з каструлі та відразу ж щільно закрутіть кришками. Переверніть банки догори дном і укутайте їх теплою ковдрою або рушником. Залиште в такому положенні до повного охолодження.

Готові огірки з кетчупом на зиму

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