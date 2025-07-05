Бесподобно вкусные и хрустящие: рецепт идеальных огурцов с кетчупом на зиму

Огурцы с кетчупом дополнят любой гарнир.

Зимой приятно открыть баночку ароматных, хрустящих огурчиков, приготовленных собственноручно. Особенно когда речь идет об огурцах с кетчупом. Их можно подавать с картофельным пюре, рисом, гречкой, а также использовать для приготовления салатов.

По этому рецепту огурцы получаются не просто соленые, а пикантные и с легкой остротой. Способом приготовления поделилась в TikTok блоггер Vita_foodblog.

Ингредиенты на 5 литровых баночек:

3 кг огурцов

7 стаканов воды

1 стакан уксуса 9%

2 ст.л. соли

1 стакан сахара

6-8 ст.л. кетчупа Чили

5 шт. гвоздика

5 шт. душистый перец

10-15 шт. черного перца горошком

Способ приготовления:

Тщательно вымойте огурцы. По желанию можно обрезать кончики с обеих сторон.

Банки и крышки тщательно вымойте и простерилизуйте любым удобным для вас способом.

На дно каждой чистой литровой банки положите 1 бутончик гвоздики, 1 горошину душистого перца и 2-3 горошины черного перца. После этого уложите огурцы в банки. Старайтесь заполнить банки очень плотно.

В большой кастрюле смешайте все ингредиенты для маринада: воду, уксус, соль, сахар и кетчуп. Хорошо размешайте, чтобы соль и сахар полностью растворились. Доведите маринад до кипения и прокипятите в течение 5 минут.

Кетчуп добавляет огурцам остроты

Осторожно залейте кипящим горячим маринадом огурцы в банках так, чтобы он полностью покрыл овощи.

Не жалейте маринада

Накройте банки крышками, поставьте в широкую кастрюлю с горячей водой, доведите воду до кипения и стерилизуйте в течение 10 минут с момента закипания воды.

После стерилизации осторожно достаньте банки из кастрюли и сразу плотно закрутите (или закатайте) крышками. Переверните банки вверх дном и укутайте их теплым одеялом или полотенцем. Оставьте в таком положении до полного охлаждения.

Готовые огурцы с кетчупом на зиму

Раньше мы делились рецептом закрутки из кабачков. Если приготовить это блюдо, зимой у вас под рукой всегда будет полноценный салат.