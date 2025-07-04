Скільки не готуйте — її завжди буде мало: рецепт надсмачної намазки з кабачків (відео)

Подавати намазку як холодну закуску

Кабачок — це ніжний літній овоч із нейтральним смаком, який чудово вбирає аромати спецій та інших інгредієнтів. Його смажать, запікають, тушкують, готують з нього запіканки, супи, а також популярні кабачки у клярі — золотисті та хрусткі.

Але сьогодні ми пропонуємо інший, не менш смачний спосіб приготування — зробити намазку з кабачків. Це легка, ароматна та універсальна страва, яка чудово поєднується з грінками, лавашем або просто свіжим хлібом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka_nadia.77".

Як приготувати намазку з кабачків

Інгредієнти:

• кабачки — 500 г;

• сир плавлений — 2 шт.;

• олія — для смаження;

• сіль — за смаком;

• спеції — за смаком;

Спосіб приготування:

Нарізати кабачки кубиками.

Обсмажити кабачки на олії до м’якості.

Додати сіль та спеції за смаком.

Остудити кабачки до кімнатної температури.

Додати до них плавлені сирки.

Збити все блендером до однорідної консистенції.

Подавати з грінками або свіжим хлібом.