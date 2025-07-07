Ідеальна закуска для літа: малосольні кабачки, які готуються швидше за каву
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Просто, швидко та дуже смачно
У спеку не дуже хочеться проводити багато часу на кухні, а тим більше щось смажити чи пекти. В такому випадку особливо доречним буде рецепт малосольних кабачків у пакеті. Достатньо витратити кілька хвилин на підготовку продуктів, трохи почекати, і на столі з'явиться чудова закуска, що ідеально доповнить будь-який стіл.
Рецептом поділились на порталі Smachnenke.
Інгредієнти:
- Кабачки невеликі — 3 шт.
- Сіль — 0,5 ч. л.
- Перець чорний мелений — на смак
- Прованські трави — 1 ч. л.
- Цукор — 1 ч. л.
- Яблучний оцет — 2 ст. л.
- Часник — 2-3 зубчики
- Олія — 2 ст. л.
Приготування:
- Наріжте 2-3 молоденьких кабачки брусочками та покладіть їх у пакет.
- Додайте до кабачків половину чайної ложки солі, трохи чорного меленого перцю, одну чайну ложку цукру, прованські трави, дві столові ложки яблучного оцту, дві столові ложки олії та 3 зубчики часнику.
- Все ретельно перемішайте прямо у пакеті, щоб кожен шматочок кабачка покрився ароматними спеціями.
- Відправте пакет з кабачками в холодильник на 15 хвилин.
Подавати малосольні кабачки можна як самостійну закуску. Вони чудово смакуватимуть з молодою картоплею, смаженим м'ясом чи рибою.