Рус

Ідеальна закуска для літа: малосольні кабачки, які готуються швидше за каву

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Спробуйте цей рецепт кабачків
Спробуйте цей рецепт кабачків. Фото Скріншот YouTube

Просто, швидко та дуже смачно

У спеку не дуже хочеться проводити багато часу на кухні, а тим більше щось смажити чи пекти. В такому випадку особливо доречним буде рецепт малосольних кабачків у пакеті. Достатньо витратити кілька хвилин на підготовку продуктів, трохи почекати, і на столі з'явиться чудова закуска, що ідеально доповнить будь-який стіл.

Рецептом поділились на порталі Smachnenke.

Інгредієнти:

  • Кабачки невеликі — 3 шт.
  • Сіль — 0,5 ч. л.
  • Перець чорний мелений — на смак
  • Прованські трави — 1 ч. л.
  • Цукор — 1 ч. л.
  • Яблучний оцет — 2 ст. л.
  • Часник — 2-3 зубчики
  • Олія — 2 ст. л.

Приготування:

  1. Наріжте 2-3 молоденьких кабачки брусочками та покладіть їх у пакет.
  2. Додайте до кабачків половину чайної ложки солі, трохи чорного меленого перцю, одну чайну ложку цукру, прованські трави, дві столові ложки яблучного оцту, дві столові ложки олії та 3 зубчики часнику.
  3. Все ретельно перемішайте прямо у пакеті, щоб кожен шматочок кабачка покрився ароматними спеціями.
  4. Відправте пакет з кабачками в холодильник на 15 хвилин.

Подавати малосольні кабачки можна як самостійну закуску. Вони чудово смакуватимуть з молодою картоплею, смаженим м'ясом чи рибою.

Теги:
#Кабачки #Рецепти #Закуски