Ідеальна закуска для літа: малосольні кабачки, які готуються швидше за каву

Просто, швидко та дуже смачно

У спеку не дуже хочеться проводити багато часу на кухні, а тим більше щось смажити чи пекти. В такому випадку особливо доречним буде рецепт малосольних кабачків у пакеті. Достатньо витратити кілька хвилин на підготовку продуктів, трохи почекати, і на столі з'явиться чудова закуска, що ідеально доповнить будь-який стіл.

Рецептом поділились на порталі Smachnenke.

Інгредієнти:

Кабачки невеликі — 3 шт.

Сіль — 0,5 ч. л.

Перець чорний мелений — на смак

Прованські трави — 1 ч. л.

Цукор — 1 ч. л.

Яблучний оцет — 2 ст. л.

Часник — 2-3 зубчики

Олія — 2 ст. л.

Приготування:

Наріжте 2-3 молоденьких кабачки брусочками та покладіть їх у пакет. Додайте до кабачків половину чайної ложки солі, трохи чорного меленого перцю, одну чайну ложку цукру, прованські трави, дві столові ложки яблучного оцту, дві столові ложки олії та 3 зубчики часнику. Все ретельно перемішайте прямо у пакеті, щоб кожен шматочок кабачка покрився ароматними спеціями. Відправте пакет з кабачками в холодильник на 15 хвилин.

Подавати малосольні кабачки можна як самостійну закуску. Вони чудово смакуватимуть з молодою картоплею, смаженим м'ясом чи рибою.