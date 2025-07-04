Якщо є вишня і кефір: розкішний пиріг, який готується сам на сковороді
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Цей пиріг зникне зі столу миттєво
Для приготування смачної випічки до чаю чи кави не завжди потрібно багато часу та складні інгредієнти. Яскравий приклад — пиріг з вишнею. Усе, що потрібно для його приготування — доступні продукти, трохи часу, звичайна сковорідка та бажання приготувати щось смачненьке.
За цим рецептом, яким поділились на порталі "Добрі новини", пиріг виходить ніжним та ароматним. А залежно від сезону начинку з вишні можна замінити на будь-яку іншу.
Інгредієнти:
- 2 яйця
- 3 ст. л. цукру
- 100 мл кефіру або йогурту
- 1/3 ч. л. соди або розпушувача
- 1,5 склянки борошна
- 2-3 ст. л. олії
- Вишня до смаку
- Дрібка солі й ваніль для аромату
Етапи приготування
- У мисці збийте яйця з цукром до легкої піни.
- Додайте до суміші кефір, сіль, соду, ваніль.
- Поступово додайте просіяне борошно. Тісто має вийти густим, як на оладки.
- У розігріту сковорідку змащену маслом вилийте тісто, розрівняйте ложкою, додайте зверху вишню.
- Готуйте на мінімальному вогні під кришкою 10-12 хвилин. Потім акуратно переверніть пиріг на інший бік і підрум’яньте ще протягом 3 хвилин.
Раніше ми ділились рецептом пиріжків з соковитими вишнями. Вони не потребують багато часу для приготування та смажаться на пательні.