Якщо є вишня і кефір: розкішний пиріг, який готується сам на сковороді

Цей пиріг зникне зі столу миттєво

Для приготування смачної випічки до чаю чи кави не завжди потрібно багато часу та складні інгредієнти. Яскравий приклад — пиріг з вишнею. Усе, що потрібно для його приготування — доступні продукти, трохи часу, звичайна сковорідка та бажання приготувати щось смачненьке.

За цим рецептом, яким поділились на порталі "Добрі новини", пиріг виходить ніжним та ароматним. А залежно від сезону начинку з вишні можна замінити на будь-яку іншу.

Інгредієнти:

2 яйця

3 ст. л. цукру

100 мл кефіру або йогурту

1/3 ч. л. соди або розпушувача

1,5 склянки борошна

2-3 ст. л. олії

Вишня до смаку

Дрібка солі й ваніль для аромату

Етапи приготування

У мисці збийте яйця з цукром до легкої піни. Додайте до суміші кефір, сіль, соду, ваніль. Поступово додайте просіяне борошно. Тісто має вийти густим, як на оладки. У розігріту сковорідку змащену маслом вилийте тісто, розрівняйте ложкою, додайте зверху вишню. Готуйте на мінімальному вогні під кришкою 10-12 хвилин. Потім акуратно переверніть пиріг на інший бік і підрум’яньте ще протягом 3 хвилин.

Раніше ми ділились рецептом пиріжків з соковитими вишнями. Вони не потребують багато часу для приготування та смажаться на пательні.