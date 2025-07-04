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Якщо є вишня і кефір: розкішний пиріг, який готується сам на сковороді

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Пиріг з вишнею
Пиріг з вишнею. Фото Freepik/ШІ

Цей пиріг зникне зі столу миттєво

Для приготування смачної випічки до чаю чи кави не завжди потрібно багато часу та складні інгредієнти. Яскравий приклад — пиріг з вишнею. Усе, що потрібно для його приготування — доступні продукти, трохи часу, звичайна сковорідка та бажання приготувати щось смачненьке.

За цим рецептом, яким поділились на порталі "Добрі новини", пиріг виходить ніжним та ароматним. А залежно від сезону начинку з вишні можна замінити на будь-яку іншу.

Інгредієнти:

  • 2 яйця
  • 3 ст. л. цукру
  • 100 мл кефіру або йогурту
  • 1/3 ч. л. соди або розпушувача
  • 1,5 склянки борошна
  • 2-3 ст. л. олії
  • Вишня до смаку
  • Дрібка солі й ваніль для аромату

Етапи приготування

  1. У мисці збийте яйця з цукром до легкої піни.
  2. Додайте до суміші кефір, сіль, соду, ваніль.
  3. Поступово додайте просіяне борошно. Тісто має вийти густим, як на оладки.
  4. У розігріту сковорідку змащену маслом вилийте тісто, розрівняйте ложкою, додайте зверху вишню.
  5. Готуйте на мінімальному вогні під кришкою 10-12 хвилин. Потім акуратно переверніть пиріг на інший бік і підрум’яньте ще протягом 3 хвилин.

Раніше ми ділились рецептом пиріжків з соковитими вишнями. Вони не потребують багато часу для приготування та смажаться на пательні.

Теги:
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