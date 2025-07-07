Идеальная закуска для лета: малосольные кабачки, которые готовятся быстрее кофе

Просто, быстро и очень вкусно

В жару не очень хочется проводить много времени на кухне, а тем более что-то жарить или печь. В таком случае особенно кстати будет рецепт малосольных кабачков в пакете. Достаточно потратить несколько минут на подготовку продуктов, немного подождать, и на столе появится отличная закуска, идеально дополняющая любой стол.

Рецептом поделились на портале Smachnenke.

Ингредиенты:

Кабачки небольшие – 3 шт.

Соль – 0,5 ч. л.

Перец черный молотый – по вкусу

Прованские травы – 1 ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Яблочный уксус – 2 ст. л.

Чеснок — 2-3 зубчика

Масло растительное — 2 ст. л.

Приготовление:

Нарежьте 2-3 молоденьких кабачка брусочками и положите их в пакет. Добавьте к кабачкам половину чайной ложки соли, чуть-чуть черного молотого перца, одну чайную ложку сахара, прованские травы, две столовые ложки яблочного уксуса, две столовые ложки масла и 3 зубчика чеснока. Все тщательно перемешайте прямо в пакете, чтобы каждый кусочек кабачка покрылся ароматными специями. Отправьте пакет с кабачками в холодильник на 15 минут.

Подавать малосольные кабачки можно как самостоятельную закуску. Они прекрасно будут сочетаться с молодым картофелем, жареным мясом или рыбой.