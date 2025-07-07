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Идеальная закуска для лета: малосольные кабачки, которые готовятся быстрее кофе

Автор
Наталья Граковская
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Попробуйте этот рецепт кабачков
Попробуйте этот рецепт кабачков. Фото Скриншот YouTube

Просто, быстро и очень вкусно

В жару не очень хочется проводить много времени на кухне, а тем более что-то жарить или печь. В таком случае особенно кстати будет рецепт малосольных кабачков в пакете. Достаточно потратить несколько минут на подготовку продуктов, немного подождать, и на столе появится отличная закуска, идеально дополняющая любой стол.

Рецептом поделились на портале Smachnenke.

Ингредиенты:

  • Кабачки небольшие – 3 шт.
  • Соль – 0,5 ч. л.
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Прованские травы – 1 ч. л.
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Яблочный уксус – 2 ст. л.
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Масло растительное — 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Нарежьте 2-3 молоденьких кабачка брусочками и положите их в пакет.
  2. Добавьте к кабачкам половину чайной ложки соли, чуть-чуть черного молотого перца, одну чайную ложку сахара, прованские травы, две столовые ложки яблочного уксуса, две столовые ложки масла и 3 зубчика чеснока.
  3. Все тщательно перемешайте прямо в пакете, чтобы каждый кусочек кабачка покрылся ароматными специями.
  4. Отправьте пакет с кабачками в холодильник на 15 минут.

Подавать малосольные кабачки можно как самостоятельную закуску. Они прекрасно будут сочетаться с молодым картофелем, жареным мясом или рыбой.

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#Кабачки #Рецепты #Закуски