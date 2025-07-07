Идеальная закуска для лета: малосольные кабачки, которые готовятся быстрее кофе
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Просто, быстро и очень вкусно
В жару не очень хочется проводить много времени на кухне, а тем более что-то жарить или печь. В таком случае особенно кстати будет рецепт малосольных кабачков в пакете. Достаточно потратить несколько минут на подготовку продуктов, немного подождать, и на столе появится отличная закуска, идеально дополняющая любой стол.
Рецептом поделились на портале Smachnenke.
Ингредиенты:
- Кабачки небольшие – 3 шт.
- Соль – 0,5 ч. л.
- Перец черный молотый – по вкусу
- Прованские травы – 1 ч. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Яблочный уксус – 2 ст. л.
- Чеснок — 2-3 зубчика
- Масло растительное — 2 ст. л.
Приготовление:
- Нарежьте 2-3 молоденьких кабачка брусочками и положите их в пакет.
- Добавьте к кабачкам половину чайной ложки соли, чуть-чуть черного молотого перца, одну чайную ложку сахара, прованские травы, две столовые ложки яблочного уксуса, две столовые ложки масла и 3 зубчика чеснока.
- Все тщательно перемешайте прямо в пакете, чтобы каждый кусочек кабачка покрылся ароматными специями.
- Отправьте пакет с кабачками в холодильник на 15 минут.
Подавать малосольные кабачки можно как самостоятельную закуску. Они прекрасно будут сочетаться с молодым картофелем, жареным мясом или рыбой.