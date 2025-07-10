Відкриваємо холодильник і створюємо шедевр: рецепт смачнючої запіканки з кабачків
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Готується за лічені хвилини
Цей рецепт — з розряду тих, що готуються з усього, що знайшлося в холодильнику, але в результаті виходить смачна домашня страва. Достатньо нарізати кабачки та інші овочі, злегка обсмажити, залити яйцями — і відправити все в духовку. В результаті отримуємо апетитну страву на сніданок, перекус або вечерю.
Інгредієнти:
- Яйця — 3 шт.
- Кабачок — 1 шт.
- Молоко — 120 мл.
- Гриби (печериці) — 1–2 шт.
- Моцарела — 150 г
- Цибуля — 1 шт.
- Морква — 1 шт.
- Часник — 2 зубчики
- Болгарський перець — 1 шт.
- Помідори — 2 шт.
- Сіль, чорний перець, паприка, прованські трави — до смаку
- Зелена цибуля — для подачі
- Олія — для смаження
Як приготувати запіканку з кабачків
- Збийте яйця з молоком, додайте сіль, перець та паприку.
- Наріжте кабачок кубиками, злегка посоліть і залиште на 10 хвилин.
- Розігрійте олію на пательні та обсмажте подрібнені цибулю та моркву.
- Додайте часник, болгарський перець та помідори.
- Посипте спеціями та прованськими травами, тушкуйте до м'якості.
- Викладіть тушковані овочі у форму для запікання, залийте яєчною сумішшю.
- Додайте нарізані гриби, ще один помідор, трохи цибулі та натерту моцарелу.
- Випікайте при 180 °C приблизно 30–35 хвилин.
Подавайте цю овочеву запіканку із зеленою цибулею.