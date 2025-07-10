Відкриваємо холодильник і створюємо шедевр: рецепт смачнючої запіканки з кабачків

Готується за лічені хвилини

Цей рецепт — з розряду тих, що готуються з усього, що знайшлося в холодильнику, але в результаті виходить смачна домашня страва. Достатньо нарізати кабачки та інші овочі, злегка обсмажити, залити яйцями — і відправити все в духовку. В результаті отримуємо апетитну страву на сніданок, перекус або вечерю.

Інгредієнти:

Яйця — 3 шт.

Кабачок — 1 шт.

Молоко — 120 мл.

Гриби (печериці) — 1–2 шт.

Моцарела — 150 г

Цибуля — 1 шт.

Морква — 1 шт.

Часник — 2 зубчики

Болгарський перець — 1 шт.

Помідори — 2 шт.

Сіль, чорний перець, паприка, прованські трави — до смаку

Зелена цибуля — для подачі

Олія — для смаження

Як приготувати запіканку з кабачків

Збийте яйця з молоком, додайте сіль, перець та паприку. Наріжте кабачок кубиками, злегка посоліть і залиште на 10 хвилин. Розігрійте олію на пательні та обсмажте подрібнені цибулю та моркву. Додайте часник, болгарський перець та помідори. Посипте спеціями та прованськими травами, тушкуйте до м'якості. Викладіть тушковані овочі у форму для запікання, залийте яєчною сумішшю. Додайте нарізані гриби, ще один помідор, трохи цибулі та натерту моцарелу. Випікайте при 180 °C приблизно 30–35 хвилин.

Подавайте цю овочеву запіканку із зеленою цибулею.