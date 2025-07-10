Открываем холодильник и готовим шедевр: рецепт вкуснейшей запеканки из кабачков
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Готовится за считанные минуты
Этот рецепт – из разряда готовящихся из всего, что нашлось в холодильнике, но в результате получается вкусное домашнее блюдо. Достаточно нарезать кабачки и другие овощи, слегка обжарить, залить яйцами и отправить все в духовку. В результате получаем аппетитное блюдо на завтрак, перекус или ужин.
Ингредиенты:
- Яйца – 3 шт.
- Кабачок – 1 шт.
- Молоко – 120 мл.
- Грибы (шампиньоны) — 1-2 шт.
- Моцарелла — 150 г
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Болгарский перец – 1 шт.
- Помидоры – 2 шт.
- Соль, черный перец, паприка, прованские травы – по вкусу
- Зеленый лук – для подачи
- Масло для жарки
Как приготовить запеканку из кабачков
- Взбейте яйца с молоком, добавьте соль, перец и паприку.
- Нарежьте кабачок кубиками, немного посолите и оставьте на 10 минут.
- Разогрейте масло на сковороде и обжарьте измельченный лук и морковь.
- Добавьте чеснок, болгарский перец и помидоры.
- Посыпьте специями и прованскими травами, тушите до мягкости.
- Выложите тушеные овощи в форму для запекания, залейте яичной смесью.
- Добавьте нарезанные грибы, еще один помидор, чуть-чуть лука и натертую моцареллу.
- Выпекайте при 180 °C около 30–35 минут.
Подавайте эту овощную запеканку с зеленым луком.