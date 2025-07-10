Открываем холодильник и готовим шедевр: рецепт вкуснейшей запеканки из кабачков

Готовится за считанные минуты

Этот рецепт – из разряда готовящихся из всего, что нашлось в холодильнике, но в результате получается вкусное домашнее блюдо. Достаточно нарезать кабачки и другие овощи, слегка обжарить, залить яйцами и отправить все в духовку. В результате получаем аппетитное блюдо на завтрак, перекус или ужин.

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Кабачок – 1 шт.

Молоко – 120 мл.

Грибы (шампиньоны) — 1-2 шт.

Моцарелла — 150 г

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Болгарский перец – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Соль, черный перец, паприка, прованские травы – по вкусу

Зеленый лук – для подачи

Масло для жарки

Как приготовить запеканку из кабачков

Взбейте яйца с молоком, добавьте соль, перец и паприку. Нарежьте кабачок кубиками, немного посолите и оставьте на 10 минут. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте измельченный лук и морковь. Добавьте чеснок, болгарский перец и помидоры. Посыпьте специями и прованскими травами, тушите до мягкости. Выложите тушеные овощи в форму для запекания, залейте яичной смесью. Добавьте нарезанные грибы, еще один помидор, чуть-чуть лука и натертую моцареллу. Выпекайте при 180 °C около 30–35 минут.

Подавайте эту овощную запеканку с зеленым луком.