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Открываем холодильник и готовим шедевр: рецепт вкуснейшей запеканки из кабачков

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Сытная запеканка из овощей, яиц и сыра
Сытная запеканка из овощей, яиц и сыра. Фото Скриншот YouTube

Готовится за считанные минуты

Этот рецепт – из разряда готовящихся из всего, что нашлось в холодильнике, но в результате получается вкусное домашнее блюдо. Достаточно нарезать кабачки и другие овощи, слегка обжарить, залить яйцами и отправить все в духовку. В результате получаем аппетитное блюдо на завтрак, перекус или ужин.

Ингредиенты:

  • Яйца – 3 шт.
  • Кабачок – 1 шт.
  • Молоко – 120 мл.
  • Грибы (шампиньоны) — 1-2 шт.
  • Моцарелла — 150 г
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Соль, черный перец, паприка, прованские травы – по вкусу
  • Зеленый лук – для подачи
  • Масло для жарки

Как приготовить запеканку из кабачков

  1. Взбейте яйца с молоком, добавьте соль, перец и паприку.
  2. Нарежьте кабачок кубиками, немного посолите и оставьте на 10 минут.
  3. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте измельченный лук и морковь.
  4. Добавьте чеснок, болгарский перец и помидоры.
  5. Посыпьте специями и прованскими травами, тушите до мягкости.
  6. Выложите тушеные овощи в форму для запекания, залейте яичной смесью.
  7. Добавьте нарезанные грибы, еще один помидор, чуть-чуть лука и натертую моцареллу.
  8. Выпекайте при 180 °C около 30–35 минут.

Подавайте эту овощную запеканку с зеленым луком.

Теги:
#Кабачки #Рецепты