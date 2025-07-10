Ідеальний борщ готується саме так: додайте один інгредієнт, і смак перевершить очікування

Чим замінити томатний сік у борщі

Майже в кожній сім’ї є свій рецепт борщу — з секретним інгредієнтом чи особливою послідовністю приготування. У когось він густий, у когось легший, хтось додає квасолю, а хтось ніколи не кладе капусту.

Цей рецепт борщу від судді шоу "МайстерШеф" Володимира Ярославського трохи незвичний. У ньому поєднуються і класика, і кілька незвичних інгредієнтів. Словом, борщ, який варто спробувати, навіть якщо у вас вже є улюблений.

Інгредієнти:

картопля 200 г

морква 60 г

буряк 240 г

білокачанна капуста 200 г

солодкий перець 30 г

томати пелаті (у власному соку) 380 г

цибуля 100 г

стебла селери 40 г

відварена квасоля 200 г

бульйон 1500 мл

яблучний або винний оцет 5 г

цукор 25 г

часник 20 г

сало 50 г

олія 50 мл

лавровий лист, сушений орегано, чорний і духмяний перець, трохи підкопчена паприка та й перець чилі до смаку

зелень петрушки й зелена цибуля до смаку

сіль до смаку

сметана до смаку

Етапи приготування: