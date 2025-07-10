Ідеальний борщ готується саме так: додайте один інгредієнт, і смак перевершить очікування
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Чим замінити томатний сік у борщі
Майже в кожній сім’ї є свій рецепт борщу — з секретним інгредієнтом чи особливою послідовністю приготування. У когось він густий, у когось легший, хтось додає квасолю, а хтось ніколи не кладе капусту.
Цей рецепт борщу від судді шоу "МайстерШеф" Володимира Ярославського трохи незвичний. У ньому поєднуються і класика, і кілька незвичних інгредієнтів. Словом, борщ, який варто спробувати, навіть якщо у вас вже є улюблений.
Інгредієнти:
- картопля 200 г
- морква 60 г
- буряк 240 г
- білокачанна капуста 200 г
- солодкий перець 30 г
- томати пелаті (у власному соку) 380 г
- цибуля 100 г
- стебла селери 40 г
- відварена квасоля 200 г
- бульйон 1500 мл
- яблучний або винний оцет 5 г
- цукор 25 г
- часник 20 г
- сало 50 г
- олія 50 мл
- лавровий лист, сушений орегано, чорний і духмяний перець, трохи підкопчена паприка та й перець чилі до смаку
- зелень петрушки й зелена цибуля до смаку
- сіль до смаку
- сметана до смаку
Етапи приготування:
- Варимо насичений бульйон. Коли він готовий, ставимо каструлю на вогонь, додаємо сіль, цукор, лавровий лист, орегано, духмяний і чорний мелений перець, а також чилі та копчену паприку — за бажанням. Доводимо до кипіння.
- Після закипання вводимо обсмажену моркву з цибулею і чекаємо, поки борщ знову закипить.
- Додаємо нарізану кубиками (приблизно 1×1 см) картоплю і знову доводимо до кипіння.
- Далі кладемо буряк разом з томатами, додаємо попередньо відварену квасолю, ретельно перемішуємо й одразу ж закладаємо нашатковану капусту.
- Окремо готуємо "затирку" — розтираємо сало з часником до пастоподібного стану. Коли борщ зняли з вогню, додаємо цю ароматну суміш, перемішуємо та остаточно доводимо смак, за потреби додавши ще трохи солі або цукру.