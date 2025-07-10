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Ідеальний борщ готується саме так: додайте один інгредієнт, і смак перевершить очікування

Автор
Наталя Граковська
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Що додати до борщу, щоб він став смачнішим
Що додати до борщу, щоб він став смачнішим. Фото Freepik/ШІ

Чим замінити томатний сік у борщі

Майже в кожній сім’ї є свій рецепт борщу — з секретним інгредієнтом чи особливою послідовністю приготування. У когось він густий, у когось легший, хтось додає квасолю, а хтось ніколи не кладе капусту.

Цей рецепт борщу від судді шоу "МайстерШеф" Володимира Ярославського трохи незвичний. У ньому поєднуються і класика, і кілька незвичних інгредієнтів. Словом, борщ, який варто спробувати, навіть якщо у вас вже є улюблений.

Інгредієнти:

  • картопля 200 г
  • морква 60 г
  • буряк 240 г
  • білокачанна капуста 200 г
  • солодкий перець 30 г
  • томати пелаті (у власному соку) 380 г
  • цибуля 100 г
  • стебла селери 40 г
  • відварена квасоля 200 г
  • бульйон 1500 мл
  • яблучний або винний оцет 5 г
  • цукор 25 г
  • часник 20 г
  • сало 50 г
  • олія 50 мл
  • лавровий лист, сушений орегано, чорний і духмяний перець, трохи підкопчена паприка та й перець чилі до смаку
  • зелень петрушки й зелена цибуля до смаку
  • сіль до смаку
  • сметана до смаку

Етапи приготування:

  1. Варимо насичений бульйон. Коли він готовий, ставимо каструлю на вогонь, додаємо сіль, цукор, лавровий лист, орегано, духмяний і чорний мелений перець, а також чилі та копчену паприку — за бажанням. Доводимо до кипіння.
  2. Після закипання вводимо обсмажену моркву з цибулею і чекаємо, поки борщ знову закипить.
  3. Додаємо нарізану кубиками (приблизно 1×1 см) картоплю і знову доводимо до кипіння.
  4. Далі кладемо буряк разом з томатами, додаємо попередньо відварену квасолю, ретельно перемішуємо й одразу ж закладаємо нашатковану капусту.
  5. Окремо готуємо "затирку" — розтираємо сало з часником до пастоподібного стану. Коли борщ зняли з вогню, додаємо цю ароматну суміш, перемішуємо та остаточно доводимо смак, за потреби додавши ще трохи солі або цукру.
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#Рецепти #Картопля #Борщ