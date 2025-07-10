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Идеальный борщ готовится именно так: добавьте один ингредиент, и вкус превзойдет ожидания

Автор
Наталья Граковская
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Что добавить к борщу, чтобы он стал вкуснее
Что добавить к борщу, чтобы он стал вкуснее. Фото Freepik/ИИ

Чем заменить томатный сок в борще

Почти в каждой семье есть свой рецепт борща с секретным ингредиентом или особой последовательностью приготовления. У кого-то он густой, у кого-то редкий, кто-то добавляет фасоль, а кто-то никогда не кладет капусту.

Этот рецепт борща от судьи шоу "МастерШеф" Владимира Ярославского немного необычный. В нем объединяются и классика, и несколько непривычных ингредиентов. Словом, борщ, который стоит попробовать, даже если у вас есть любимый рецепт этого блюда.

Ингредиенты:

  • картофель 200 г
  • морковь 60 г
  • свекла 240 г
  • белокочанная капуста 200 г
  • сладкий перец 30 г
  • томаты пелати (в собственном соку) 380 г
  • лук 100 г
  • стебель сельдерея 40 г
  • отварная фасоль 200 г
  • бульон 1500 мл
  • яблочный или винный уксус 5 г
  • сахар 25 г
  • чеснок 20 г
  • сало 50 г
  • масло 50 мл
  • лавровый лист, сушеный орегано, черный и ароматный перец, немного подкопченной паприки и перец чили по вкусу
  • зелень петрушки и зеленый лук по вкусу
  • соль по вкусу
  • сметана по вкусу

Этапы приготовления:

  1. Варим насыщенный бульон. Когда он готов, ставим кастрюлю на огонь, добавляем соль, сахар, лавровый лист, орегано, душистый и черный молотый перец, а также чили и копченую паприку по желанию. Доводим до кипения.
  2. После закипания добавляем обжаренную морковь с луком и ждем, пока борщ снова закипит.
  3. Добавляем нарезанный кубиками (примерно 1×1 см) картофель и снова доводим до кипения.
  4. Далее кладем в кастрюлю свеклу вместе с томатами, добавляем предварительно отваренную фасоль, тщательно перемешиваем и сразу закладываем нашинкованную капусту.
  5. Отдельно готовим "затирку" — растираем сало с чесноком в пастообразное состояние. Когда борщ сняли с огня, добавляем эту ароматную смесь, перемешиваем и окончательно доводим вкус, при необходимости добавив еще немного соли или сахара.
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#Рецепты #Картофель #Борщ