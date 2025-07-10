Идеальный борщ готовится именно так: добавьте один ингредиент, и вкус превзойдет ожидания

Чем заменить томатный сок в борще

Почти в каждой семье есть свой рецепт борща с секретным ингредиентом или особой последовательностью приготовления. У кого-то он густой, у кого-то редкий, кто-то добавляет фасоль, а кто-то никогда не кладет капусту.

Этот рецепт борща от судьи шоу "МастерШеф" Владимира Ярославского немного необычный. В нем объединяются и классика, и несколько непривычных ингредиентов. Словом, борщ, который стоит попробовать, даже если у вас есть любимый рецепт этого блюда.

Ингредиенты:

картофель 200 г

морковь 60 г

свекла 240 г

белокочанная капуста 200 г

сладкий перец 30 г

томаты пелати (в собственном соку) 380 г

лук 100 г

стебель сельдерея 40 г

отварная фасоль 200 г

бульон 1500 мл

яблочный или винный уксус 5 г

сахар 25 г

чеснок 20 г

сало 50 г

масло 50 мл

лавровый лист, сушеный орегано, черный и ароматный перец, немного подкопченной паприки и перец чили по вкусу

зелень петрушки и зеленый лук по вкусу

соль по вкусу

сметана по вкусу

Этапы приготовления: