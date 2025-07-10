Идеальный борщ готовится именно так: добавьте один ингредиент, и вкус превзойдет ожидания
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Чем заменить томатный сок в борще
Почти в каждой семье есть свой рецепт борща с секретным ингредиентом или особой последовательностью приготовления. У кого-то он густой, у кого-то редкий, кто-то добавляет фасоль, а кто-то никогда не кладет капусту.
Этот рецепт борща от судьи шоу "МастерШеф" Владимира Ярославского немного необычный. В нем объединяются и классика, и несколько непривычных ингредиентов. Словом, борщ, который стоит попробовать, даже если у вас есть любимый рецепт этого блюда.
Ингредиенты:
- картофель 200 г
- морковь 60 г
- свекла 240 г
- белокочанная капуста 200 г
- сладкий перец 30 г
- томаты пелати (в собственном соку) 380 г
- лук 100 г
- стебель сельдерея 40 г
- отварная фасоль 200 г
- бульон 1500 мл
- яблочный или винный уксус 5 г
- сахар 25 г
- чеснок 20 г
- сало 50 г
- масло 50 мл
- лавровый лист, сушеный орегано, черный и ароматный перец, немного подкопченной паприки и перец чили по вкусу
- зелень петрушки и зеленый лук по вкусу
- соль по вкусу
- сметана по вкусу
Этапы приготовления:
- Варим насыщенный бульон. Когда он готов, ставим кастрюлю на огонь, добавляем соль, сахар, лавровый лист, орегано, душистый и черный молотый перец, а также чили и копченую паприку по желанию. Доводим до кипения.
- После закипания добавляем обжаренную морковь с луком и ждем, пока борщ снова закипит.
- Добавляем нарезанный кубиками (примерно 1×1 см) картофель и снова доводим до кипения.
- Далее кладем в кастрюлю свеклу вместе с томатами, добавляем предварительно отваренную фасоль, тщательно перемешиваем и сразу закладываем нашинкованную капусту.
- Отдельно готовим "затирку" — растираем сало с чесноком в пастообразное состояние. Когда борщ сняли с огня, добавляем эту ароматную смесь, перемешиваем и окончательно доводим вкус, при необходимости добавив еще немного соли или сахара.