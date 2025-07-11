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Майже як окрошка, але не вона: як приготувати освіжаючий літній суп з огірків

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Справжній порятунок у спеку
Справжній порятунок у спеку. Фото Freepik

Готується за лічені хвилини

Коли на вулиці спека, а стояти біля плити зовсім не хочеться, рятує холодний суп. Він чимось нагадує окрошку. Такий же легкий, освіжаючий, проте набагато простіший у приготуванні. Крім того, в цьому рецепті не використовуються м'ясні продукти.

Рецептом супу поділились на порталі "Добрі новини".

Інгредієнти:

  • 1 літр холодного кефіру (2,5% жирності)
  • 2-3 свіжі огірки
  • 3 варені яйця
  • пучок кропу
  • зелена цибуля або пір’я часнику (за бажанням)
  • сіль, перець до смаку
  • холодна вода – для регулювання густоти

Етапи приготування:

  1. Огірки натріть або дрібно наріжте, яйця порубайте, зелень подрібніть.
  2. Усе це змішайте в глибокій мисці, додайте кефір, сіль і перець.
  3. Якщо суп вийшов густуватий — розбавте його холодною водою до бажаної консистенції.
  4. Дайте настоятись у холодильнику хвилин 15 — і можна подавати.

Лайфхаки:

Щоб суп був ще більш освіжаючим — поставте огірки, кефір та яйця в холодильник заздалегідь.

Можна додати трохи лимонного соку чи гірчиці — це додасть цікавої кислинки.

Замість кропу підійде м’ята або базилік — вийде незвично, але смачно.

Нарізані інгредієнти можна перебити блендером — вийде крем-суп.

Теги:
#Рецепти #Огірки #Окрошка