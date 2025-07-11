Майже як окрошка, але не вона: як приготувати освіжаючий літній суп з огірків

Готується за лічені хвилини

Коли на вулиці спека, а стояти біля плити зовсім не хочеться, рятує холодний суп. Він чимось нагадує окрошку. Такий же легкий, освіжаючий, проте набагато простіший у приготуванні. Крім того, в цьому рецепті не використовуються м'ясні продукти.

Рецептом супу поділились на порталі "Добрі новини".

Інгредієнти:

1 літр холодного кефіру (2,5% жирності)

2-3 свіжі огірки

3 варені яйця

пучок кропу

зелена цибуля або пір’я часнику (за бажанням)

сіль, перець до смаку

холодна вода – для регулювання густоти

Етапи приготування:

Огірки натріть або дрібно наріжте, яйця порубайте, зелень подрібніть. Усе це змішайте в глибокій мисці, додайте кефір, сіль і перець. Якщо суп вийшов густуватий — розбавте його холодною водою до бажаної консистенції. Дайте настоятись у холодильнику хвилин 15 — і можна подавати.

Лайфхаки:

Щоб суп був ще більш освіжаючим — поставте огірки, кефір та яйця в холодильник заздалегідь.

Можна додати трохи лимонного соку чи гірчиці — це додасть цікавої кислинки.

Замість кропу підійде м’ята або базилік — вийде незвично, але смачно.

Нарізані інгредієнти можна перебити блендером — вийде крем-суп.