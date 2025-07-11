Майже як окрошка, але не вона: як приготувати освіжаючий літній суп з огірків
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Готується за лічені хвилини
Коли на вулиці спека, а стояти біля плити зовсім не хочеться, рятує холодний суп. Він чимось нагадує окрошку. Такий же легкий, освіжаючий, проте набагато простіший у приготуванні. Крім того, в цьому рецепті не використовуються м'ясні продукти.
Рецептом супу поділились на порталі "Добрі новини".
Інгредієнти:
- 1 літр холодного кефіру (2,5% жирності)
- 2-3 свіжі огірки
- 3 варені яйця
- пучок кропу
- зелена цибуля або пір’я часнику (за бажанням)
- сіль, перець до смаку
- холодна вода – для регулювання густоти
Етапи приготування:
- Огірки натріть або дрібно наріжте, яйця порубайте, зелень подрібніть.
- Усе це змішайте в глибокій мисці, додайте кефір, сіль і перець.
- Якщо суп вийшов густуватий — розбавте його холодною водою до бажаної консистенції.
- Дайте настоятись у холодильнику хвилин 15 — і можна подавати.
Лайфхаки:
Щоб суп був ще більш освіжаючим — поставте огірки, кефір та яйця в холодильник заздалегідь.
Можна додати трохи лимонного соку чи гірчиці — це додасть цікавої кислинки.
Замість кропу підійде м’ята або базилік — вийде незвично, але смачно.
Нарізані інгредієнти можна перебити блендером — вийде крем-суп.