Почти как окрошка, но не она: как приготовить освежающий летний суп из огурцов
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Готовится за считанные минуты
Когда на улице жара, а стоять у плиты совсем не хочется, спасает холодный суп. Он чем-то напоминает окрошку. Такой же легкий, освежающий, однако гораздо проще в приготовлении. Кроме того, в этом рецепте не используются мясные продукты.
Рецептом супа поделились на портале "Добрі новини".
Ингредиенты:
- 1 литр холодного кефира (2,5% жирности)
- 2-3 свежих огурца
- 3 вареных яйца
- пучок укропа
- зеленый лук или перья чеснока (по желанию)
- соль, перец по вкусу
- холодная вода – для регулировки густоты
Этапы приготовления:
- Огурцы натрите или мелко нашинкуйте, измельчите яйца и зелень.
- Все это смешайте в глубокой миске, добавьте кефир, соль и перец.
- Если суп получился густоватый – разбавьте его холодной водой до желаемой консистенции.
- Дайте настояться в холодильнике минут 15 — и можно подавать.
Лайфхаки:
Чтобы суп был еще более освежающим — поставьте огурцы, кефир и яйца в холодильник заранее.
Можно добавить немного лимонного сока или горчицы — это придаст супу интересную кислинку.
Вместо укропа подойдет мята или базилик — получится необычно, но вкусно.
Нарезанные ингредиенты можно перебить блендером — получится крем-суп.