Почти как окрошка, но не она: как приготовить освежающий летний суп из огурцов

Готовится за считанные минуты

Когда на улице жара, а стоять у плиты совсем не хочется, спасает холодный суп. Он чем-то напоминает окрошку. Такой же легкий, освежающий, однако гораздо проще в приготовлении. Кроме того, в этом рецепте не используются мясные продукты.

Рецептом супа поделились на портале "Добрі новини".

Ингредиенты:

1 литр холодного кефира (2,5% жирности)

2-3 свежих огурца

3 вареных яйца

пучок укропа

зеленый лук или перья чеснока (по желанию)

соль, перец по вкусу

холодная вода – для регулировки густоты

Этапы приготовления:

Огурцы натрите или мелко нашинкуйте, измельчите яйца и зелень. Все это смешайте в глубокой миске, добавьте кефир, соль и перец. Если суп получился густоватый – разбавьте его холодной водой до желаемой консистенции. Дайте настояться в холодильнике минут 15 — и можно подавать.

Лайфхаки:

Чтобы суп был еще более освежающим — поставьте огурцы, кефир и яйца в холодильник заранее.

Можно добавить немного лимонного сока или горчицы — это придаст супу интересную кислинку.

Вместо укропа подойдет мята или базилик — получится необычно, но вкусно.

Нарезанные ингредиенты можно перебить блендером — получится крем-суп.