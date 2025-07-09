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Ці кабачки готуються за лічені хвилини, а їсти їх будете всю зиму: рецепт вдалої консервації

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Смачна закуска з кабачків
Смачна закуска з кабачків. Фото Колаж "Телеграф"

За цим рецептом кабачки приготує навіть новачок на кухні

Кабачки — це чудова закуска взимку, яка чудово доповнить будь-яку страву або стане самостійним частуванням. Приготовані за цим рецептом, вони виходять хрусткими та дуже смачними.

Способом приготування консервованих кабачків поділились на YouTube-каналі "Смачно у Лілії".

Інгредієнти на п'ять банок об'ємом 1 л:

  • 3 л води
  • 2-3 кг кабачків (кількість залежить від щільності укладання)
  • 1 морква
  • 5 зубчиків часнику
  • 5 лаврових листків
  • 15 горошин духмяного перцю
  • 1 гострий перець
  • 2 ст. л. солі
  • 300 г цукру
  • 5 стиглих помідорів
  • 5 парасольок кропу
  • 250 г оцту
  • Трохи петрушки
  • 2-3 шт. ріпчастої цибулі

Приготування:

  1. Наріжте кабачки та моркву кружальцями, а цибулю – кільцями.
  2. На дно кожної чистої банки викладіть гілочку кропу, зубчик часнику, три кільця гострого перцю, три шматочки моркви, трохи петрушки, один помідор, три горошини духмяного перцю та два кружальця цибулі.
  3. Наповніть банку кабачками.
  4. Приготуйте маринад: у закипілу воду додайте цукор, сіль та оцет.
  5. Залийте кабачки маринадом і накрийте кришками.
  6. Поставте стерилізувати, застеливши дно каструлі рушником. Стерилізувати потрібно сім хвилин.
  7. Герметично закрийте банки кришками.
Теги:
#Кабачки #Рецепти #Консервація