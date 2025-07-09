Ці кабачки готуються за лічені хвилини, а їсти їх будете всю зиму: рецепт вдалої консервації
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За цим рецептом кабачки приготує навіть новачок на кухні
Кабачки — це чудова закуска взимку, яка чудово доповнить будь-яку страву або стане самостійним частуванням. Приготовані за цим рецептом, вони виходять хрусткими та дуже смачними.
Способом приготування консервованих кабачків поділились на YouTube-каналі "Смачно у Лілії".
Інгредієнти на п'ять банок об'ємом 1 л:
- 3 л води
- 2-3 кг кабачків (кількість залежить від щільності укладання)
- 1 морква
- 5 зубчиків часнику
- 5 лаврових листків
- 15 горошин духмяного перцю
- 1 гострий перець
- 2 ст. л. солі
- 300 г цукру
- 5 стиглих помідорів
- 5 парасольок кропу
- 250 г оцту
- Трохи петрушки
- 2-3 шт. ріпчастої цибулі
Приготування:
- Наріжте кабачки та моркву кружальцями, а цибулю – кільцями.
- На дно кожної чистої банки викладіть гілочку кропу, зубчик часнику, три кільця гострого перцю, три шматочки моркви, трохи петрушки, один помідор, три горошини духмяного перцю та два кружальця цибулі.
- Наповніть банку кабачками.
- Приготуйте маринад: у закипілу воду додайте цукор, сіль та оцет.
- Залийте кабачки маринадом і накрийте кришками.
- Поставте стерилізувати, застеливши дно каструлі рушником. Стерилізувати потрібно сім хвилин.
- Герметично закрийте банки кришками.