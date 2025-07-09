Ці кабачки готуються за лічені хвилини, а їсти їх будете всю зиму: рецепт вдалої консервації

За цим рецептом кабачки приготує навіть новачок на кухні

Кабачки — це чудова закуска взимку, яка чудово доповнить будь-яку страву або стане самостійним частуванням. Приготовані за цим рецептом, вони виходять хрусткими та дуже смачними.

Способом приготування консервованих кабачків поділились на YouTube-каналі "Смачно у Лілії".

Інгредієнти на п'ять банок об'ємом 1 л:

3 л води

2-3 кг кабачків (кількість залежить від щільності укладання)

1 морква

5 зубчиків часнику

5 лаврових листків

15 горошин духмяного перцю

1 гострий перець

2 ст. л. солі

300 г цукру

5 стиглих помідорів

5 парасольок кропу

250 г оцту

Трохи петрушки

2-3 шт. ріпчастої цибулі

Приготування: