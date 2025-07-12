Смачніше за огірки: готуємо мариновані кабачки на будь-який випадок
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Дуже просто та дуже смачно
Мариновані кабачки слайсами для салатів — це ідеальна літня закуска. Кабачки виходять хрусткі, з легкою кислинкою та приємним пряним ароматом. Вони чудово смакують у салатах, бутербродах, із хумусом чи просто як легка закуска.
Цим простим рецептом поділилась в Instagram кулінарна блогерка lanas_diet.
Інгредієнти:
- молоді кабачки (невеличкі) — 2 шт (≈ 350–400 г)
- лимонний сік — 2 ст. л.
- яблучний оцет 6% — 1,5 ст. л.
- оливкова олія — 3 ст. л.
- сіль — 0,5–1 ч. л.
- мед або цукор — 1 ч. л. (можна трохи більше, якщо любите солодше)
- часник — 1–2 зубчики, тонко нарізати
- гірчиця в зернах — 0,5 ч. л.
- чорний перець горошком — 5–6 шт
- лавровий лист — 1 шт
- за бажанням: гілочка м’яти, базиліку чи чебрецю
Приготування:
- Кабачки наріжте тонкими довгими слайсами за допомогою овочечистки. Шкірку залишайте.
- У мисці змішайте всі інгредієнти для маринаду.
- Укладіть кабачки шарами в чисту банку, кожен шар поливаючи маринадом.
- Закрийте банку, обережно струшуйте, щоб маринад рівномірно розподілився.
- Поставте в холодильник мінімум на 12 годин.
Мариновані кабачки зберігаються до 7 днів. Вони залишаються хрусткими й не розкисають. Смакують до салату, тосту, риби або просто як перекус до гарного настрою.