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Смачніше за огірки: готуємо мариновані кабачки на будь-який випадок

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Мариновані кабачки
Мариновані кабачки. Фото Колаж "Телеграф"

Дуже просто та дуже смачно

Мариновані кабачки слайсами для салатів — це ідеальна літня закуска. Кабачки виходять хрусткі, з легкою кислинкою та приємним пряним ароматом. Вони чудово смакують у салатах, бутербродах, із хумусом чи просто як легка закуска.

Цим простим рецептом поділилась в Instagram кулінарна блогерка lanas_diet.

Інгредієнти:

  • молоді кабачки (невеличкі) — 2 шт (≈ 350–400 г)
  • лимонний сік — 2 ст. л.
  • яблучний оцет 6% — 1,5 ст. л.
  • оливкова олія — 3 ст. л.
  • сіль — 0,5–1 ч. л.
  • мед або цукор — 1 ч. л. (можна трохи більше, якщо любите солодше)
  • часник — 1–2 зубчики, тонко нарізати
  • гірчиця в зернах — 0,5 ч. л.
  • чорний перець горошком — 5–6 шт
  • лавровий лист — 1 шт
  • за бажанням: гілочка м’яти, базиліку чи чебрецю

Приготування:

  1. Кабачки наріжте тонкими довгими слайсами за допомогою овочечистки. Шкірку залишайте.
  2. У мисці змішайте всі інгредієнти для маринаду.
  3. Укладіть кабачки шарами в чисту банку, кожен шар поливаючи маринадом.
  4. Закрийте банку, обережно струшуйте, щоб маринад рівномірно розподілився.
  5. Поставте в холодильник мінімум на 12 годин.

Мариновані кабачки зберігаються до 7 днів. Вони залишаються хрусткими й не розкисають. Смакують до салату, тосту, риби або просто як перекус до гарного настрою.

Теги:
#Кабачки #Рецепти #Закуска