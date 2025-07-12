Смачніше за огірки: готуємо мариновані кабачки на будь-який випадок

Дуже просто та дуже смачно

Мариновані кабачки слайсами для салатів — це ідеальна літня закуска. Кабачки виходять хрусткі, з легкою кислинкою та приємним пряним ароматом. Вони чудово смакують у салатах, бутербродах, із хумусом чи просто як легка закуска.

Цим простим рецептом поділилась в Instagram кулінарна блогерка lanas_diet.

Інгредієнти:

молоді кабачки (невеличкі) — 2 шт (≈ 350–400 г)

лимонний сік — 2 ст. л.

яблучний оцет 6% — 1,5 ст. л.

оливкова олія — 3 ст. л.

сіль — 0,5–1 ч. л.

мед або цукор — 1 ч. л. (можна трохи більше, якщо любите солодше)

часник — 1–2 зубчики, тонко нарізати

гірчиця в зернах — 0,5 ч. л.

чорний перець горошком — 5–6 шт

лавровий лист — 1 шт

за бажанням: гілочка м’яти, базиліку чи чебрецю

Приготування:

Кабачки наріжте тонкими довгими слайсами за допомогою овочечистки. Шкірку залишайте. У мисці змішайте всі інгредієнти для маринаду. Укладіть кабачки шарами в чисту банку, кожен шар поливаючи маринадом. Закрийте банку, обережно струшуйте, щоб маринад рівномірно розподілився. Поставте в холодильник мінімум на 12 годин.

Мариновані кабачки зберігаються до 7 днів. Вони залишаються хрусткими й не розкисають. Смакують до салату, тосту, риби або просто як перекус до гарного настрою.