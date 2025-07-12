Вкуснее огурцов: готовим маринованные кабачки на любой случай
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Очень просто и очень вкусно
Маринованные кабачки слайсами для салатов — это идеальная летняя закуска. Кабачки получаются хрустящие, с легкой кислинкой и приятным пряным ароматом. Они прекрасно подходят для салатов, бутербродов, с хумусом или просто как легкая закуска.
Этим простым рецептом поделилась в Instagram кулинарный блогер lanas_diet.
Ингредиенты:
- молодые кабачки (небольшие) — 2 шт (≈ 350-400 г)
- лимонный сок – 2 ст. л.
- яблочный уксус 6% — 1,5 ст. л.
- оливковое масло – 3 ст. л.
- соль — 0,5-1 ч. л.
- мед или сахар – 1 ч. л. (можно немного больше, если любите слаще)
- чеснок — 1-2 зубчика, тонко нарезать
- горчица в зернах – 0,5 ч. л.
- черный перец горошком — 5-6 шт
- лавровый лист — 1 шт
- по желанию: веточка мяты, базилика или тимьяна
Приготовление:
- Кабачки нарежьте длинными тонкими слайсами с помощью овощечистки. Кожуру оставляйте.
- В миске смешайте все ингредиенты для маринада.
- Уложите кабачки слоями в чистую банку, каждый слой поливая маринадом.
- Закройте банку, аккуратно встряхивайте, чтобы маринад равномерно распределился.
- Поставьте в холодильник минимум на 12 часов.
Маринованные кабачки хранятся до 7 дней. Они остаются хрустящими и не раскисают. Подходят к салату, тосту, рыбе или просто как перекус для хорошего настроения.