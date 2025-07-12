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Вкуснее огурцов: готовим маринованные кабачки на любой случай

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Маринованные кабачки
Маринованные кабачки. Фото Коллаж "Телеграф"

Очень просто и очень вкусно

Маринованные кабачки слайсами для салатов — это идеальная летняя закуска. Кабачки получаются хрустящие, с легкой кислинкой и приятным пряным ароматом. Они прекрасно подходят для салатов, бутербродов, с хумусом или просто как легкая закуска.

Этим простым рецептом поделилась в Instagram кулинарный блогер lanas_diet.

Ингредиенты:

  • молодые кабачки (небольшие) — 2 шт (≈ 350-400 г)
  • лимонный сок – 2 ст. л.
  • яблочный уксус 6% — 1,5 ст. л.
  • оливковое масло – 3 ст. л.
  • соль — 0,5-1 ч. л.
  • мед или сахар – 1 ч. л. (можно немного больше, если любите слаще)
  • чеснок — 1-2 зубчика, тонко нарезать
  • горчица в зернах – 0,5 ч. л.
  • черный перец горошком — 5-6 шт
  • лавровый лист — 1 шт
  • по желанию: веточка мяты, базилика или тимьяна

Приготовление:

  1. Кабачки нарежьте длинными тонкими слайсами с помощью овощечистки. Кожуру оставляйте.
  2. В миске смешайте все ингредиенты для маринада.
  3. Уложите кабачки слоями в чистую банку, каждый слой поливая маринадом.
  4. Закройте банку, аккуратно встряхивайте, чтобы маринад равномерно распределился.
  5. Поставьте в холодильник минимум на 12 часов.

Маринованные кабачки хранятся до 7 дней. Они остаются хрустящими и не раскисают. Подходят к салату, тосту, рыбе или просто как перекус для хорошего настроения.

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#Кабачки #Рецепты #Закуска