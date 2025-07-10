Цю кабачкову ікру ви готуватимете все літо: рецепт найсмачнішої закуски
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Приготовану за цим рецептом ікру можна закрити в банки
Сезон кабачків — це ідеальний час, щоб приготувати смачну кабачкову ікру. Це корисна та універсальна страва, яку можна їсти відразу ж, або законсервувати на зиму.
Кожна господиня готує кабачкову ікру по-своєму. Ми пропонуємо вам рецепт від фудблогерки katia_cooking.
Інгредієнти:
- 1.5 кг очищених від шкіри молодих кабачків
- 400 г цибулі
- 450 г моркви
- 150 мл рослинної олії
- 4-5 зубчиків часнику
- 1 ст. л. солі
- 1 ст. л. цукру
- 3 ст. л. томатної пасти
- 1 ч. л. чорного меленого перцю
- 2 ст. л. оцту (якщо робите на зиму)
Як приготувати кабачкову ікру
- Спершу покладіть у каструлю нарізану кубиками цибулю та натерту на великій тертці моркву, готуйте на середньому вогні, періодично помішуючи, 7 хвилин.
- Потім додайте часник та очищені від шкірки, нарізані невеликими кубиками кабачки.
- Додайте сіль та цукор, перемішайте і тушкуйте під кришкою, періодично помішуючи, 30 хвилин.
- Далі додайте чорний мелений перець та томатну пасту. Перемішайте і тушкуйте ще 10 хвилин.
- Після цього ретельно подрібніть масу блендером до однорідності.
- Перекладіть у банки або в ємність, де будете зберігати, і готово.
З чим їсти кабачкову ікру
Найпростіший і найсмачніший спосіб — намазати ікру на шматочок свіжого хліба. Крім того, ікра з кабачків доповнить м'ясні страви, курку, рибу або картоплю.
Якщо перемішати кабачкову ікру з відвареним рисом, вийде овочевий плов. Також таку ікру можна подавати до яєчні або омлету.