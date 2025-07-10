Цю кабачкову ікру ви готуватимете все літо: рецепт найсмачнішої закуски

Приготовану за цим рецептом ікру можна закрити в банки

Сезон кабачків — це ідеальний час, щоб приготувати смачну кабачкову ікру. Це корисна та універсальна страва, яку можна їсти відразу ж, або законсервувати на зиму.

Кожна господиня готує кабачкову ікру по-своєму. Ми пропонуємо вам рецепт від фудблогерки katia_cooking.

Інгредієнти:

1.5 кг очищених від шкіри молодих кабачків

400 г цибулі

450 г моркви

150 мл рослинної олії

4-5 зубчиків часнику

1 ст. л. солі

1 ст. л. цукру

3 ст. л. томатної пасти

1 ч. л. чорного меленого перцю

2 ст. л. оцту (якщо робите на зиму)

Як приготувати кабачкову ікру

Спершу покладіть у каструлю нарізану кубиками цибулю та натерту на великій тертці моркву, готуйте на середньому вогні, періодично помішуючи, 7 хвилин. Потім додайте часник та очищені від шкірки, нарізані невеликими кубиками кабачки. Додайте сіль та цукор, перемішайте і тушкуйте під кришкою, періодично помішуючи, 30 хвилин. Далі додайте чорний мелений перець та томатну пасту. Перемішайте і тушкуйте ще 10 хвилин. Після цього ретельно подрібніть масу блендером до однорідності. Перекладіть у банки або в ємність, де будете зберігати, і готово.

Ніщо не зрівняється з ароматом свіжоприготовленої ікри

З чим їсти кабачкову ікру

Найпростіший і найсмачніший спосіб — намазати ікру на шматочок свіжого хліба. Крім того, ікра з кабачків доповнить м'ясні страви, курку, рибу або картоплю.

Якщо перемішати кабачкову ікру з відвареним рисом, вийде овочевий плов. Також таку ікру можна подавати до яєчні або омлету.