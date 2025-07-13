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Аромат цієї страви зведе сусідів з розуму: рецепт запеченої картоплі з кабачками та лимоном

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Таку страву готують в Італії
Таку страву готують в Італії. Фото Колаж "Телеграф"

Готується дуже просто

Влітку особливо хочеться легких, ароматних страв із сезонних овочів. Ця запечена картопля з кабачками та курячим філе готується просто, а виходить смачною та насиченою за рахунок прянощів, лимонної цедри та часнику. Підходить як гарнір або як самостійна страва для обіду чи вечері.

Рецептом поділилась італійська блогерка в Instagram.

Інгредієнти:

  • Молода картопля — 1 кг
  • Молоді кабачки — 2 шт.
  • Куряче філе — 1 шт.
  • Часник — 1 головка
  • Цедра лимона — 1 шт.
  • Оливкова олія — 50 мл
  • Сушений орегано — 1 ч. л.
  • Сушений чебрець — 1 ч. л.
  • Сіль — 0,5 ч. л. (або на смак)
  • Перець чорний мелений — 0,5 ч. л. (або на смак)

Приготування:

  1. Розріжте кожну картоплину на чотири частини. Молоді кабачки також добре помийте та наріжте півкружальцями товщиною приблизно 1 см.
  2. Куряче філе наріжте кубиками та замаринуйте зі спеціями й натертим часником. Додайте панірувальні сухарі та перемішайте.
  3. У глибокій мисці з'єднайте нарізану картоплю, кабачки, лимонну цедру. Додайте оливкову олію, орегано, чебрець, сіль та чорний перець. Добре перемішайте, щоб усі овочі рівномірно покрилися заправкою.
  4. Викладіть овочі та філе на деко, застелене пергаментним папером. Розігрійте духовку до 180°C та запікайте страву 30-40 хвилин, або доки картопля не стане м'якою та золотистою. У процесі запікання можна один або два рази акуратно перемішати продукти для рівномірного приготування.
Теги:
#Кабачки #Рецепти #Картопля