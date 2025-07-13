Аромат цієї страви зведе сусідів з розуму: рецепт запеченої картоплі з кабачками та лимоном

Готується дуже просто

Влітку особливо хочеться легких, ароматних страв із сезонних овочів. Ця запечена картопля з кабачками та курячим філе готується просто, а виходить смачною та насиченою за рахунок прянощів, лимонної цедри та часнику. Підходить як гарнір або як самостійна страва для обіду чи вечері.

Рецептом поділилась італійська блогерка в Instagram.

Інгредієнти:

Молода картопля — 1 кг

Молоді кабачки — 2 шт.

Куряче філе — 1 шт.

Часник — 1 головка

Цедра лимона — 1 шт.

Оливкова олія — 50 мл

Сушений орегано — 1 ч. л.

Сушений чебрець — 1 ч. л.

Сіль — 0,5 ч. л. (або на смак)

Перець чорний мелений — 0,5 ч. л. (або на смак)

Приготування: