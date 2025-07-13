Аромат цієї страви зведе сусідів з розуму: рецепт запеченої картоплі з кабачками та лимоном
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Готується дуже просто
Влітку особливо хочеться легких, ароматних страв із сезонних овочів. Ця запечена картопля з кабачками та курячим філе готується просто, а виходить смачною та насиченою за рахунок прянощів, лимонної цедри та часнику. Підходить як гарнір або як самостійна страва для обіду чи вечері.
Рецептом поділилась італійська блогерка в Instagram.
Інгредієнти:
- Молода картопля — 1 кг
- Молоді кабачки — 2 шт.
- Куряче філе — 1 шт.
- Часник — 1 головка
- Цедра лимона — 1 шт.
- Оливкова олія — 50 мл
- Сушений орегано — 1 ч. л.
- Сушений чебрець — 1 ч. л.
- Сіль — 0,5 ч. л. (або на смак)
- Перець чорний мелений — 0,5 ч. л. (або на смак)
Приготування:
- Розріжте кожну картоплину на чотири частини. Молоді кабачки також добре помийте та наріжте півкружальцями товщиною приблизно 1 см.
- Куряче філе наріжте кубиками та замаринуйте зі спеціями й натертим часником. Додайте панірувальні сухарі та перемішайте.
- У глибокій мисці з'єднайте нарізану картоплю, кабачки, лимонну цедру. Додайте оливкову олію, орегано, чебрець, сіль та чорний перець. Добре перемішайте, щоб усі овочі рівномірно покрилися заправкою.
- Викладіть овочі та філе на деко, застелене пергаментним папером. Розігрійте духовку до 180°C та запікайте страву 30-40 хвилин, або доки картопля не стане м'якою та золотистою. У процесі запікання можна один або два рази акуратно перемішати продукти для рівномірного приготування.