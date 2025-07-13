Аромат этого блюда сведет соседей с ума: рецепт запеченного картофеля с кабачками и лимоном

Готовится очень просто

Летом особенно хочется легких, ароматных блюд из сезонных овощей. Этот запеченный картофель с кабачками и куриным филе готовится просто, а получается вкусным и насыщенным за счет пряностей, лимонной цедры и чеснока. Подходит как гарнир или как самостоятельное блюдо для обеда или ужина.

Рецептом поделилась итальянская блогерша в Instagram.

Ингредиенты:

Молодой картофель — 1 кг

Молодые кабачки – 2 шт.

Куриное филе – 1 шт.

Чеснок – 1 головка

Цедра лимона – 1 шт.

Оливковое масло – 50 мл

Сушеный орегано – 1 ч. л.

Сушеный чабрец — 1 ч. л.

Соль – 0,5 ч. л. (или по вкусу)

Перец черный молотый – 0,5 ч. л. (или по вкусу)

Приготовление: