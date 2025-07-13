Аромат этого блюда сведет соседей с ума: рецепт запеченного картофеля с кабачками и лимоном
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Готовится очень просто
Летом особенно хочется легких, ароматных блюд из сезонных овощей. Этот запеченный картофель с кабачками и куриным филе готовится просто, а получается вкусным и насыщенным за счет пряностей, лимонной цедры и чеснока. Подходит как гарнир или как самостоятельное блюдо для обеда или ужина.
Рецептом поделилась итальянская блогерша в Instagram.
Ингредиенты:
- Молодой картофель — 1 кг
- Молодые кабачки – 2 шт.
- Куриное филе – 1 шт.
- Чеснок – 1 головка
- Цедра лимона – 1 шт.
- Оливковое масло – 50 мл
- Сушеный орегано – 1 ч. л.
- Сушеный чабрец — 1 ч. л.
- Соль – 0,5 ч. л. (или по вкусу)
- Перец черный молотый – 0,5 ч. л. (или по вкусу)
Приготовление:
- Разрежьте каждую картофелину на четыре части. Молодые кабачки хорошо помойте и нарежьте полукружками толщиной примерно 1 см.
- Куриное филе нарежьте кубиками и замаринуйте со специями и натертым чесноком. Добавьте панировочные сухари и перемешайте.
- В глубокой миске соедините нарезанный картофель, кабачки, лимонную цедру. Добавьте оливковое масло, орегано, чабрец, соль и черный перец. Хорошо размешайте, чтобы все овощи равномерно покрылись заправкой.
- Выложите овощи и филе на противень, застеленный пергаментной бумагой. Разогрейте духовку до 180°C и запекайте блюдо 30-40 минут или пока картофель не станет мягким и золотистым. В процессе запекания можно один или два раза аккуратно перемешать продукты для равномерного приготовления.