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Аромат этого блюда сведет соседей с ума: рецепт запеченного картофеля с кабачками и лимоном

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Такое блюдо готовят в Италии
Такое блюдо готовят в Италии. Фото Коллаж "Телеграф"

Готовится очень просто

Летом особенно хочется легких, ароматных блюд из сезонных овощей. Этот запеченный картофель с кабачками и куриным филе готовится просто, а получается вкусным и насыщенным за счет пряностей, лимонной цедры и чеснока. Подходит как гарнир или как самостоятельное блюдо для обеда или ужина.

Рецептом поделилась итальянская блогерша в Instagram.

Ингредиенты:

  • Молодой картофель — 1 кг
  • Молодые кабачки – 2 шт.
  • Куриное филе – 1 шт.
  • Чеснок – 1 головка
  • Цедра лимона – 1 шт.
  • Оливковое масло – 50 мл
  • Сушеный орегано – 1 ч. л.
  • Сушеный чабрец — 1 ч. л.
  • Соль – 0,5 ч. л. (или по вкусу)
  • Перец черный молотый – 0,5 ч. л. (или по вкусу)

Приготовление:

  1. Разрежьте каждую картофелину на четыре части. Молодые кабачки хорошо помойте и нарежьте полукружками толщиной примерно 1 см.
  2. Куриное филе нарежьте кубиками и замаринуйте со специями и натертым чесноком. Добавьте панировочные сухари и перемешайте.
  3. В глубокой миске соедините нарезанный картофель, кабачки, лимонную цедру. Добавьте оливковое масло, орегано, чабрец, соль и черный перец. Хорошо размешайте, чтобы все овощи равномерно покрылись заправкой.
  4. Выложите овощи и филе на противень, застеленный пергаментной бумагой. Разогрейте духовку до 180°C и запекайте блюдо 30-40 минут или пока картофель не станет мягким и золотистым. В процессе запекания можно один или два раза аккуратно перемешать продукты для равномерного приготовления.
Теги:
#Кабачки #Рецепты #Картофель