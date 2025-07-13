Ніжний, як хмаринка: готуємо ідеальний для перекусу паштет

Паштет з курки готується за лічені хвилини

Смачненький паштет, який можна намазати на хліб для перекусу ніколи не буде зайвим у холодильнику. Є багато рецептів, які пропонують готувати намазку з різних продуктів. Ми пропонуємо спробувати паштет з курячого філе. Він дуже простий у приготуванні, а виходить настільки смачний, що його можна подавати навіть на святковий стіл.

Рецептом паштету з курки поділились Smachnenke.

Інгредієнти:

300 грамів курячого філе;

2 яйця;

50 грамів вершкового масла;

3 – 4 столових ложок вершків;

сіль, чорний перець – на смак.

Покрокове приготування:

Для початку наріжте запечене або відварене куряче філе на невеликі шматочки, щоб його було зручно збивати. Перекладіть підготовлене філе до чаші блендера. Додайте до філе варені яйця, м'яке вершкове масло та влийте вершки. Приправте сіллю та чорним перцем до смаку. Збийте всі компоненти занурювальним блендером або за допомогою кухонного комбайна до отримання однорідної, повітряної та кремової консистенції.

Готовий паштет перекладіть у зручний посуд. За бажанням, його можна охолодити в холодильнику перед подачею. Подавайте цю апетитну намазку на хлібі, тостах або крекерах.