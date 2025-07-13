Ніжний, як хмаринка: готуємо ідеальний для перекусу паштет
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Паштет з курки готується за лічені хвилини
Смачненький паштет, який можна намазати на хліб для перекусу ніколи не буде зайвим у холодильнику. Є багато рецептів, які пропонують готувати намазку з різних продуктів. Ми пропонуємо спробувати паштет з курячого філе. Він дуже простий у приготуванні, а виходить настільки смачний, що його можна подавати навіть на святковий стіл.
Рецептом паштету з курки поділились Smachnenke.
Інгредієнти:
- 300 грамів курячого філе;
- 2 яйця;
- 50 грамів вершкового масла;
- 3 – 4 столових ложок вершків;
- сіль, чорний перець – на смак.
Покрокове приготування:
- Для початку наріжте запечене або відварене куряче філе на невеликі шматочки, щоб його було зручно збивати. Перекладіть підготовлене філе до чаші блендера.
- Додайте до філе варені яйця, м'яке вершкове масло та влийте вершки. Приправте сіллю та чорним перцем до смаку.
- Збийте всі компоненти занурювальним блендером або за допомогою кухонного комбайна до отримання однорідної, повітряної та кремової консистенції.
Готовий паштет перекладіть у зручний посуд. За бажанням, його можна охолодити в холодильнику перед подачею. Подавайте цю апетитну намазку на хлібі, тостах або крекерах.