Нежный, как облачко: готовим идеальный паштет для перекуса

Паштет из курицы готовится за считанные минуты

Вкусненький паштет, который можно намазать на хлеб для перекуса, никогда не будет лишним в холодильнике. Есть много рецептов, которые предлагают готовить намазку из разных продуктов. Мы предлагаем попробовать паштет из куриного филе. Он очень простой в приготовлении, а получается настолько вкусный, что его можно подавать даже на праздничный стол.

Рецептом паштета из курицы поделились Smachnenke.

Ингредиенты:

300 граммов куриного филе;

2 яйца;

50 граммов сливочного масла;

3 – 4 столовых ложек сливок;

соль, черный перец – по вкусу.

Пошаговое приготовление:

Для начала нарежьте запеченное или отварное куриное филе на небольшие кусочки, чтобы его было удобно взбивать. Переложите подготовленное филе в чашу блендера. Добавьте к филе вареные яйца, мягкое сливочное масло и влейте сливки. Приправьте по вкусу солью и черным перцем. Взбейте все компоненты погружным блендером или кухонным комбайном до получения однородной, воздушной и кремовой консистенции.

Готовый паштет переложите в удобную посуду. По желанию его можно охладить в холодильнике перед подачей. Подавайте аппетитную намазку на хлебе, тостах или крекерах.