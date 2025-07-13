Нежный, как облачко: готовим идеальный паштет для перекуса
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Паштет из курицы готовится за считанные минуты
Вкусненький паштет, который можно намазать на хлеб для перекуса, никогда не будет лишним в холодильнике. Есть много рецептов, которые предлагают готовить намазку из разных продуктов. Мы предлагаем попробовать паштет из куриного филе. Он очень простой в приготовлении, а получается настолько вкусный, что его можно подавать даже на праздничный стол.
Рецептом паштета из курицы поделились Smachnenke.
Ингредиенты:
- 300 граммов куриного филе;
- 2 яйца;
- 50 граммов сливочного масла;
- 3 – 4 столовых ложек сливок;
- соль, черный перец – по вкусу.
Пошаговое приготовление:
- Для начала нарежьте запеченное или отварное куриное филе на небольшие кусочки, чтобы его было удобно взбивать. Переложите подготовленное филе в чашу блендера.
- Добавьте к филе вареные яйца, мягкое сливочное масло и влейте сливки. Приправьте по вкусу солью и черным перцем.
- Взбейте все компоненты погружным блендером или кухонным комбайном до получения однородной, воздушной и кремовой консистенции.
Готовый паштет переложите в удобную посуду. По желанию его можно охладить в холодильнике перед подачей. Подавайте аппетитную намазку на хлебе, тостах или крекерах.