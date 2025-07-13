Укр

Нежный, как облачко: готовим идеальный паштет для перекуса

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Идеальная намазка на хлеб
Идеальная намазка на хлеб. Фото Freepik

Паштет из курицы готовится за считанные минуты

Вкусненький паштет, который можно намазать на хлеб для перекуса, никогда не будет лишним в холодильнике. Есть много рецептов, которые предлагают готовить намазку из разных продуктов. Мы предлагаем попробовать паштет из куриного филе. Он очень простой в приготовлении, а получается настолько вкусный, что его можно подавать даже на праздничный стол.

Рецептом паштета из курицы поделились Smachnenke.

Ингредиенты:

  • 300 граммов куриного филе;
  • 2 яйца;
  • 50 граммов сливочного масла;
  • 3 – 4 столовых ложек сливок;
  • соль, черный перец – по вкусу.

Пошаговое приготовление:

  1. Для начала нарежьте запеченное или отварное куриное филе на небольшие кусочки, чтобы его было удобно взбивать. Переложите подготовленное филе в чашу блендера.
  2. Добавьте к филе вареные яйца, мягкое сливочное масло и влейте сливки. Приправьте по вкусу солью и черным перцем.
  3. Взбейте все компоненты погружным блендером или кухонным комбайном до получения однородной, воздушной и кремовой консистенции.

Готовый паштет переложите в удобную посуду. По желанию его можно охладить в холодильнике перед подачей. Подавайте аппетитную намазку на хлебе, тостах или крекерах.

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#Рецепты #Закуска #Паштет #намазка