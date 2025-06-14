Ситний сніданок або чудовий перекус: рецепт смачної намазки з тунця (відео)

Намазка з консервованого тунця з яйцем виходить дуже апетитною і ніжною

Консервований тунець — універсальний продукт, який давно завоював популярність завдяки зручності у використанні та високій поживній цінності. З цією консервою можна не лише готувати різноманітні страви, зокрема салат з тунцем та квасолею, але й зробити просту й смачну намазку.

Вона стане чудовим варіантом для швидкого перекусу, легкого сніданку або навіть як елемент святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати намазку з тунцем

Інгредієнти:

3 зварених круто яйця;

1 баночка тунця;

2 огірки;

1 ст. л. з гіркою крем-сиру;

сіль за бажанням.

Спосіб приготування:

1.Очистити зварені круто яйця й нарізати великими шматками.

2.Нарізати огірки дрібними кубиками, за потреби зняти шкірку.

3.Відкрити банку тунця й злити рідину або олію.

4.Викласти тунець, яйця, огірки та крем-сир у глибоку миску.

5.Збити всі інгредієнти блендером до однорідної маси. За бажанням залишити трохи текстури.

6.Посолити до смаку.

7.За бажанням охолодити перед подачею.