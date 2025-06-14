Ситний сніданок або чудовий перекус: рецепт смачної намазки з тунця (відео)
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Намазка з консервованого тунця з яйцем виходить дуже апетитною і ніжною
Консервований тунець — універсальний продукт, який давно завоював популярність завдяки зручності у використанні та високій поживній цінності. З цією консервою можна не лише готувати різноманітні страви, зокрема салат з тунцем та квасолею, але й зробити просту й смачну намазку.
Вона стане чудовим варіантом для швидкого перекусу, легкого сніданку або навіть як елемент святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".
Як приготувати намазку з тунцем
Інгредієнти:
- 3 зварених круто яйця;
- 1 баночка тунця;
- 2 огірки;
- 1 ст. л. з гіркою крем-сиру;
- сіль за бажанням.
Спосіб приготування:
1.Очистити зварені круто яйця й нарізати великими шматками.
2.Нарізати огірки дрібними кубиками, за потреби зняти шкірку.
3.Відкрити банку тунця й злити рідину або олію.
4.Викласти тунець, яйця, огірки та крем-сир у глибоку миску.
5.Збити всі інгредієнти блендером до однорідної маси. За бажанням залишити трохи текстури.
6.Посолити до смаку.
7.За бажанням охолодити перед подачею.