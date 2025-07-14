Приготуйте це замість варення: смачний десерт з трьох інгредієнтів без клопоту (відео)

Цей простий рецепт яблучної заготовки зі згущеним молоком замінить вам традиційне варення

В прохолодні дні хочеться затишку та смаколиків. Якщо ви вже готували неймовірно ніжне та вологе брауні, зверніть увагу на наступний рецепт.

Пропонуємо приготувати ніжне, буквально невагоме яблучне пюре. Готується воно простіше, ніж варення, а виходить набагато смачнішим. Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Чим простіше, тим смачніше".

Інгредієнти:

Яблука (очищені) — 3 кг

Вода — 100 мл.

Згущене молоко — 1 б.

Спосіб приготування:

Яблука потрібно очистити від шкірки та насіння, порізати на невеликі шматочки, перекласти у каструлю й поставити на плиту. Додати холодну воду, накрити каструлю кришкою й на не великому вогні тушкувати яблука до м'якості. Періодично яблука потрібно перемішувати. Час приготування варіюється, він залежить від сорту яблук та від розміру шматочків. Вони повинні розваритись. Готові яблука потрібно перебити блендером до однорідності. Влити згущене молоко та ще раз все перемішати блендером. Можна протерти через сито — для абсолютно ідеальної текстури без жодної грудочки. Каструлю знову поставити на плиту, довести пюре до кипіння. На малому вогні, під кришкою готувати ще 10 хвилин. Залишилось готове пюре розлити по стерилізованих банках та закрити стерилізованими кришками за технологією.

Це чудова заготівля для десертів, відмінний соус для млинців, сирників тощо. До речі, це пюре дуже смачно їсти з яблучними панкейками.