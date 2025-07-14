Приготовьте это вместо варенья: вкусный десерт из трех ингредиентов без хлопот (видео)
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Этот простой рецепт яблочной заготовки со сгущенкой заменит вам традиционное варенье
В прохладные дни хочется уюта и вкусностей. Если вы уже готовили невероятно нежное и влажное брауни, обратите внимание на следующий рецепт.
Предлагаем приготовить нежное, буквально невесомое яблочное пюре. Готовится оно проще, чем варенье, а получается гораздо вкуснее. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Чем проще, тем вкуснее".
Ингредиенты:
- Яблоки (очищенные) — 3 кг
- Вода – 100 мл
- Сгущенка – 1 банка
Способ приготовления:
- Яблоки нужно очистить от кожуры и семян, нарезать на небольшие кусочки, переложить в кастрюлю и поставить на плиту. Добавить холодную воду, накрыть кастрюлю крышкой и на небольшом огне тушить яблоки до мягкости.
- Периодически яблоки нужно перемешивать. Время приготовления варьируется, зависит от сорта яблок и от размера кусочков. Они должны развариться.
- Готовые яблоки нужно перебить блендером до однородности. Влить сгущенку и еще раз все перемешать блендером.
- Можно протереть через сито — для совершенно идеальной текстуры без комочка. Кастрюлю снова поставить на плиту, довести пюре до кипения.
- На малом огне под крышкой готовить еще 10 минут. Оставшееся готовое пюре разлить по стерилизованным банкам и закрыть стерилизованными крышками по технологии.
Это отличная заготовка для десертов, хороший соус для блинов, сырников и т.д. Кстати, это пюре очень вкусно есть с яблочными панкейками.