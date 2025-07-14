Цю страву за обидві щоки їстимуть навіть ті, хто не любить кабачки: секрет в одному інгредієнті

Ситна та ароматна страва, яка готується простіше, ніж здається

Якщо ви хочете приготувати смачну, соковиту та водночас просту страву з кабачків, спробуйте цей рецепт. Запечені кабачки з м’ясною начинкою під вершково-томатним соусом виходять дуже ніжними, ароматними і ситними.

Рецептом поділились на порталі "Добрі новини".

Інгредієнти:

Кабачки — 3 шт.

Яловичий фарш — 400 г

Помідор — 1 шт.

Цибулина — 1 шт.

Часник — 2 зубчики

Петрушка — декілька гілочок

Відварений рис — 2 ст. л.

Сметана — 150 г

Кетчуп чи томатний соус — 2 ст. л.

Сир (гауда чи моцарела) — 100 г

Сіль — за смаком

Чорний перець — до смаку

Солодка паприка — до смаку

Етапи приготування:

Змішайте фарш з відвареним рисом, очищеним та дрібно нарізаним (або натертим) помідором.

Додайте до фаршу подрібнену петрушку, натерту цибулю, подрібнений часник. Приправте сіллю, перцем, паприкою та ретельно вимішайте.

Наріжте кабачки кружальцями середньої товщини. Зробіть "сендвічі" з кабачків, перекладаючи їх фаршем, і викладіть у форму для запікання.

Для соусу змішайте сметану з кетчупом (чи томатним соусом), додайте нарізану петрушку, сіль, перець та паприку. Розбавте водою до бажаної консистенції.

Полийте кабачки соусом, посипте натертим сиром і запікайте при 180°C приблизно 40-60 хвилин до готовності овочів та золотистої скоринки.

Цю страву краще подавати гарячою.