Это блюдо за обе щеки будут есть даже те, кто не любит кабачки: секрет в одном ингредиенте

Сытное и ароматное блюдо, которое готовится проще, чем кажется

Если вы хотите приготовить вкусное, сочное и одновременно простое блюдо из кабачков, попробуйте этот рецепт. Запеченные кабачки с мясной начинкой под сливочно-томатным соусом получаются очень нежными, ароматными и сытными.

Рецептом поделились на портале "Хорошие новости".

Ингредиенты:

Кабачки – 3 шт.

Говяжий фарш — 400 г

Помидор – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Петрушка – несколько веточек

Отварной рис – 2 ст. л.

Сметана — 150 г

Кетчуп или томатный соус – 2 ст. л.

Сыр (гауда или моцарелла) — 100 г

Соль – по вкусу

Черный перец — по вкусу

Сладкая паприка — по вкусу

Этапы приготовления:

Смешайте фарш с отварным рисом, очищенным и мелко нарезанным (или натертым) помидором.

Добавьте в фарш измельченную петрушку, натертый лук, измельченный чеснок. Приправьте солью, перцем, паприкой и тщательно перемешайте.

Нарежьте кабачки кружками средней толщины. Сделайте "сэндвичи" из кабачков, перекладывая их фаршем, и выложите в форму для запекания.

Для соуса смешайте сметану с кетчупом (томатным соусом), добавьте нарезанную петрушку, соль, перец и паприку. Разбавьте водой до желаемой консистенции.

Полейте соусом кабачки, посыпьте натертым сыром и запекайте при 180°C примерно 40-60 минут до готовности овощей и золотистой корочки.

Это блюдо лучше подавать горячим.