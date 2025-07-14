Это блюдо за обе щеки будут есть даже те, кто не любит кабачки: секрет в одном ингредиенте
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Сытное и ароматное блюдо, которое готовится проще, чем кажется
Если вы хотите приготовить вкусное, сочное и одновременно простое блюдо из кабачков, попробуйте этот рецепт. Запеченные кабачки с мясной начинкой под сливочно-томатным соусом получаются очень нежными, ароматными и сытными.
Рецептом поделились на портале "Хорошие новости".
Ингредиенты:
- Кабачки – 3 шт.
- Говяжий фарш — 400 г
- Помидор – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Петрушка – несколько веточек
- Отварной рис – 2 ст. л.
- Сметана — 150 г
- Кетчуп или томатный соус – 2 ст. л.
- Сыр (гауда или моцарелла) — 100 г
- Соль – по вкусу
- Черный перец — по вкусу
- Сладкая паприка — по вкусу
Этапы приготовления:
Смешайте фарш с отварным рисом, очищенным и мелко нарезанным (или натертым) помидором.
Добавьте в фарш измельченную петрушку, натертый лук, измельченный чеснок. Приправьте солью, перцем, паприкой и тщательно перемешайте.
Нарежьте кабачки кружками средней толщины. Сделайте "сэндвичи" из кабачков, перекладывая их фаршем, и выложите в форму для запекания.
Для соуса смешайте сметану с кетчупом (томатным соусом), добавьте нарезанную петрушку, соль, перец и паприку. Разбавьте водой до желаемой консистенции.
Полейте соусом кабачки, посыпьте натертым сыром и запекайте при 180°C примерно 40-60 минут до готовности овощей и золотистой корочки.
Это блюдо лучше подавать горячим.