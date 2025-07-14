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Это блюдо за обе щеки будут есть даже те, кто не любит кабачки: секрет в одном ингредиенте

Автор
Наталья Граковская
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Приготовьте кабачки с фаршем под соусом
Приготовьте кабачки с фаршем под соусом. Фото Коллаж "Телеграф"

Сытное и ароматное блюдо, которое готовится проще, чем кажется

Если вы хотите приготовить вкусное, сочное и одновременно простое блюдо из кабачков, попробуйте этот рецепт. Запеченные кабачки с мясной начинкой под сливочно-томатным соусом получаются очень нежными, ароматными и сытными.

Рецептом поделились на портале "Хорошие новости".

Ингредиенты:

  • Кабачки – 3 шт.
  • Говяжий фарш — 400 г
  • Помидор – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Петрушка – несколько веточек
  • Отварной рис – 2 ст. л.
  • Сметана — 150 г
  • Кетчуп или томатный соус – 2 ст. л.
  • Сыр (гауда или моцарелла) — 100 г
  • Соль – по вкусу
  • Черный перец — по вкусу
  • Сладкая паприка — по вкусу

Этапы приготовления:

Смешайте фарш с отварным рисом, очищенным и мелко нарезанным (или натертым) помидором.

Добавьте в фарш измельченную петрушку, натертый лук, измельченный чеснок. Приправьте солью, перцем, паприкой и тщательно перемешайте.

Нарежьте кабачки кружками средней толщины. Сделайте "сэндвичи" из кабачков, перекладывая их фаршем, и выложите в форму для запекания.

Для соуса смешайте сметану с кетчупом (томатным соусом), добавьте нарезанную петрушку, соль, перец и паприку. Разбавьте водой до желаемой консистенции.

Полейте соусом кабачки, посыпьте натертым сыром и запекайте при 180°C примерно 40-60 минут до готовности овощей и золотистой корочки.

Это блюдо лучше подавать горячим.

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#Кабачки #Рецепты #Фарш