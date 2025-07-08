Ідеальний до м'яса та риби: рецепт йогуртового соусу зі свіжими огірками "Дзадзики" (відео)

Ідеальний до м'яса, риби чи птиці

Йогуртовий соус "Дзадзики" — це популярний грецький соус на основі свіжого йогурту з огірками, часником і ароматною зеленню. Він ідеально доповнює м’ясні страви, шашлики та рибу, надаючи їм ніжності та свіжості.

Легкий і освіжаючий, цей соус стане чудовим доповненням до вашого столу в будь-яку пору року. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати соус "Дзадзики"

Інгредієнти:

грецький йогурт — 250 г;

огірки середні — 2 шт;

кріп — пучок;

сік лимона — 1/2 шт;

сіль — 1/3 ч.л.;

оливкова олія — 10 г;

часник — 1 зубчик;

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Спосіб приготування:

Натерти огірки на дрібній тертці, відтиснути зайву вологу.

Дрібно нарізати кріп і часник.

Змішати йогурт, огірки, кріп, часник, сік лимона, сіль і оливкову олію.

Ретельно перемішати до однорідної консистенції.

Поставити в холодильник на 15–20 хвилин для настоювання.