Ідеальний до м'яса та риби: рецепт йогуртового соусу зі свіжими огірками "Дзадзики" (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ідеальний до м'яса, риби чи птиці
Йогуртовий соус "Дзадзики" — це популярний грецький соус на основі свіжого йогурту з огірками, часником і ароматною зеленню. Він ідеально доповнює м’ясні страви, шашлики та рибу, надаючи їм ніжності та свіжості.
Легкий і освіжаючий, цей соус стане чудовим доповненням до вашого столу в будь-яку пору року. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".
Як приготувати соус "Дзадзики"
Інгредієнти:
- грецький йогурт — 250 г;
- огірки середні — 2 шт;
- кріп — пучок;
- сік лимона — 1/2 шт;
- сіль — 1/3 ч.л.;
- оливкова олія — 10 г;
- часник — 1 зубчик;
Спосіб приготування:
Натерти огірки на дрібній тертці, відтиснути зайву вологу.
Дрібно нарізати кріп і часник.
Змішати йогурт, огірки, кріп, часник, сік лимона, сіль і оливкову олію.
Ретельно перемішати до однорідної консистенції.
Поставити в холодильник на 15–20 хвилин для настоювання.