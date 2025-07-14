Домашні цілуватимуть вам руки: рецепт сніданку з кабачків та червоної риби

Ніжний, ситний та корисний

Не всі знають, що з кабачків можна приготувати ресторанну страву на сніданок. Цей млинець з лососем та кабачками готується без зайвих зусиль та дуже швидко, а на смак виходить нереально смачним.

Рецептом цієї страви поділився в Instagram кухар Вадим Бжезинський.

Інгредієнти:

кабачок;

лосось;

твердий сир;

крем-сир;

авокадо;

сіль та перець до смаку.

Етапи приготування: