Домашні цілуватимуть вам руки: рецепт сніданку з кабачків та червоної риби
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Ніжний, ситний та корисний
Не всі знають, що з кабачків можна приготувати ресторанну страву на сніданок. Цей млинець з лососем та кабачками готується без зайвих зусиль та дуже швидко, а на смак виходить нереально смачним.
Рецептом цієї страви поділився в Instagram кухар Вадим Бжезинський.
Інгредієнти:
- кабачок;
- лосось;
- твердий сир;
- крем-сир;
- авокадо;
- сіль та перець до смаку.
Етапи приготування:
- Кабачок нарізаємо тоненькими кільцями, викладаємо на застелене пергаментом деко та посипаємо натертим сиром.
- Запікаємо кілька хвилин при 180 градусах, щоб сир розплавився і схопився, а кабачки стали готовими.
- Другу сторону змащуємо крем-сиром, викладаємо авокадо та червону рибу, складаємо млинець та подаємо до столу.