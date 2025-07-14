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Домашні цілуватимуть вам руки: рецепт сніданку з кабачків та червоної риби

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Ресторанний сніданок з кабачка
Ресторанний сніданок з кабачка. Фото Колаж "Телеграф"

Ніжний, ситний та корисний

Не всі знають, що з кабачків можна приготувати ресторанну страву на сніданок. Цей млинець з лососем та кабачками готується без зайвих зусиль та дуже швидко, а на смак виходить нереально смачним.

Рецептом цієї страви поділився в Instagram кухар Вадим Бжезинський.

Інгредієнти:

  • кабачок;
  • лосось;
  • твердий сир;
  • крем-сир;
  • авокадо;
  • сіль та перець до смаку.

Етапи приготування:

  1. Кабачок нарізаємо тоненькими кільцями, викладаємо на застелене пергаментом деко та посипаємо натертим сиром.
  2. Запікаємо кілька хвилин при 180 градусах, щоб сир розплавився і схопився, а кабачки стали готовими.
  3. Другу сторону змащуємо крем-сиром, викладаємо авокадо та червону рибу, складаємо млинець та подаємо до столу.
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#Кабачки #Рецепти #Сніданок