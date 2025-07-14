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Навіть діти проситимуть добавки: рецепт соковитих котлет з капусти, що тануть у роті

Автор
Наталя Граковська
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Ніжні капустяники готуються за 15 хвилин
Ніжні капустяники готуються за 15 хвилин. Фото ukr.media

Ці котлетки захочеться їсти щодня

Капуста — універсальний овоч, який з легкістю перетворюється на безліч страв: від наваристого борщу до легкого салату. Крім того, з молодої капусти можна приготувати смачні котлети, які не лише смакують дорослим, а й змусять дітей просити добавки.

Рецептом котлет з молодої капусти поділилась Лілія Цвіт.

Інгредієнти:

  • 500 г молодої капусти;
  • 1 ч. л. солі;
  • 1 ч. л. сушеного часнику;
  • три яйця;
  • 3 ст. л. сметани жирністю 15%;
  • 40 г борошна;
  • 20 г крохмалю;
  • 50 мл олії

Етапи приготування:

Наріжте тонко капусту, перекладіть у миску, додайте сіль і часник. Помніть руками й залиште на 10 хвилин.

Як приготувати котлети з капусти

Перемішайте віничком в окремій мисці яйця, сметану, борошно і крохмаль.

Додайте в тісто капусту й перемішайте.

Викладайте масу у формі оладок на розігріту у сковорідці олію.

Рецепт капустяників

Смажте на середньому вогні з двох боків до золотавої скоринки.

Котлети з молодої капусти

Капустяники ідеально смакують зі сметаною чи томатним соусом. Також вони можуть виступати чудовим гарніром до м'ясних страв, наприклад, до курки чи відбивних.

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