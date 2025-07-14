Навіть діти проситимуть добавки: рецепт соковитих котлет з капусти, що тануть у роті
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Ці котлетки захочеться їсти щодня
Капуста — універсальний овоч, який з легкістю перетворюється на безліч страв: від наваристого борщу до легкого салату. Крім того, з молодої капусти можна приготувати смачні котлети, які не лише смакують дорослим, а й змусять дітей просити добавки.
Рецептом котлет з молодої капусти поділилась Лілія Цвіт.
Інгредієнти:
- 500 г молодої капусти;
- 1 ч. л. солі;
- 1 ч. л. сушеного часнику;
- три яйця;
- 3 ст. л. сметани жирністю 15%;
- 40 г борошна;
- 20 г крохмалю;
- 50 мл олії
Етапи приготування:
Наріжте тонко капусту, перекладіть у миску, додайте сіль і часник. Помніть руками й залиште на 10 хвилин.
Перемішайте віничком в окремій мисці яйця, сметану, борошно і крохмаль.
Додайте в тісто капусту й перемішайте.
Викладайте масу у формі оладок на розігріту у сковорідці олію.
Смажте на середньому вогні з двох боків до золотавої скоринки.
Капустяники ідеально смакують зі сметаною чи томатним соусом. Також вони можуть виступати чудовим гарніром до м'ясних страв, наприклад, до курки чи відбивних.