Навіть діти проситимуть добавки: рецепт соковитих котлет з капусти, що тануть у роті

Ці котлетки захочеться їсти щодня

Капуста — універсальний овоч, який з легкістю перетворюється на безліч страв: від наваристого борщу до легкого салату. Крім того, з молодої капусти можна приготувати смачні котлети, які не лише смакують дорослим, а й змусять дітей просити добавки.

Рецептом котлет з молодої капусти поділилась Лілія Цвіт.

Інгредієнти:

500 г молодої капусти;

1 ч. л. солі;

1 ч. л. сушеного часнику;

три яйця;

3 ст. л. сметани жирністю 15%;

40 г борошна;

20 г крохмалю;

50 мл олії

Етапи приготування:

Наріжте тонко капусту, перекладіть у миску, додайте сіль і часник. Помніть руками й залиште на 10 хвилин.

Перемішайте віничком в окремій мисці яйця, сметану, борошно і крохмаль.

Додайте в тісто капусту й перемішайте.

Викладайте масу у формі оладок на розігріту у сковорідці олію.

Смажте на середньому вогні з двох боків до золотавої скоринки.

Капустяники ідеально смакують зі сметаною чи томатним соусом. Також вони можуть виступати чудовим гарніром до м'ясних страв, наприклад, до курки чи відбивних.