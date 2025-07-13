Готується елементарно, а виходить — на мільйон: рецепт запіканки з філе та кабачків (відео)
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Смачна та соковита, легко, просто та швидко готується
Кабачок — це ніжний, літній овоч, який чудово поєднується з найрізноманітнішими інгредієнтами. З нього готують і смачні супи, і кабачки фрі з пармезаном, і навіть оригінальні закуски — наприклад, з кабачком та помідором.
А сьогодні ми пропонуємо ситніший, але не менш легкий варіант — запіканку з кабачків та курячого філе. Вона виходить соковитою, ніжною, дуже ароматною й ідеально підходить як для родинного обіду, так і для легкої вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".
Як приготувати запіканку з філе та кабачків
Інгредієнти:
- 1 маленький кабачок
- 3 ст.л білого йогурту
- 1 яйце
- 1 ст.л гірчиці в зернах
- 1 ч.л часнику
- сіль, перець
- 300 г філе стегна
- фіолетова цибуля
- помідор
- 100 г сиру
Спосіб приготування:
1. Кабачки наріжте кружальцями, помідори та цибулю також.
2. Філе кубиком і додайте спеції, тертий часник, йогурт, перемішайте.
3. Викладіть у форму кабачки, зверху філе, помідори, цибулю і присипте сиром.
4. Запікайте 45 хвилин за 200 С.