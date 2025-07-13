Готується елементарно, а виходить — на мільйон: рецепт запіканки з філе та кабачків (відео)

Смачна та соковита, легко, просто та швидко готується

Кабачок — це ніжний, літній овоч, який чудово поєднується з найрізноманітнішими інгредієнтами. З нього готують і смачні супи, і кабачки фрі з пармезаном, і навіть оригінальні закуски — наприклад, з кабачком та помідором.

А сьогодні ми пропонуємо ситніший, але не менш легкий варіант — запіканку з кабачків та курячого філе. Вона виходить соковитою, ніжною, дуже ароматною й ідеально підходить як для родинного обіду, так і для легкої вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати запіканку з філе та кабачків

Інгредієнти:

1 маленький кабачок

3 ст.л білого йогурту

1 яйце

1 ст.л гірчиці в зернах

1 ч.л часнику

сіль, перець

300 г філе стегна

фіолетова цибуля

помідор

100 г сиру

Спосіб приготування:

1. Кабачки наріжте кружальцями, помідори та цибулю також.

2. Філе кубиком і додайте спеції, тертий часник, йогурт, перемішайте.

3. Викладіть у форму кабачки, зверху філе, помідори, цибулю і присипте сиром.

4. Запікайте 45 хвилин за 200 С.