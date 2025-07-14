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Даже дети попросят добавки: рецепт сочных котлет из капусты, которые тают во рту

Автор
Наталья Граковская
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Нежные капустники готовятся за 15 минут
Нежные капустники готовятся за 15 минут. Фото ukr.media

Эти котлетки захочется есть каждый день

Капуста — универсальный овощ, который с легкостью превращается во множество блюд: от наваристого борща до легкого салата. Кроме того, из молодой капусты можно приготовить вкусные котлеты, которые не только придутся по вкусу взрослым, но и заставят детей просить добавки.

Рецептом котлет из молодой капусты поделилась Лилия Цвет.

Ингредиенты:

  • 500 г молодой капусты;
  • 1 ч. л. соли;
  • 1 ч. л. сушеного чеснока;
  • 3 яйца;
  • 3 ст. л. сметаны жирностью 15%;
  • 40 г муки;
  • 20 г крахмала;
  • 50 мл масла

Этапы приготовления:

Нарежьте тонко капусту, переложите в миску, добавьте соль и чеснок. Помните руками и оставьте на 10 минут.

Как приготовить котлеты из капусты - рецепт

Перемешайте венчиком в отдельной миске яйца, сметану, муку и крахмал.

Добавьте в тесто капусту и перемешайте.

Выкладывайте массу в форме оладий на разогретую сковороду с маслом.

Рецепт капустников

Жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Котлеты из молодой капусты

Котлеты из капусты идеально есть со сметаной или томатным соусом. Также они могут выступать отличным гарниром к мясным блюдам, например, к курице или отбивным.

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