Даже дети попросят добавки: рецепт сочных котлет из капусты, которые тают во рту
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Эти котлетки захочется есть каждый день
Капуста — универсальный овощ, который с легкостью превращается во множество блюд: от наваристого борща до легкого салата. Кроме того, из молодой капусты можно приготовить вкусные котлеты, которые не только придутся по вкусу взрослым, но и заставят детей просить добавки.
Рецептом котлет из молодой капусты поделилась Лилия Цвет.
Ингредиенты:
- 500 г молодой капусты;
- 1 ч. л. соли;
- 1 ч. л. сушеного чеснока;
- 3 яйца;
- 3 ст. л. сметаны жирностью 15%;
- 40 г муки;
- 20 г крахмала;
- 50 мл масла
Этапы приготовления:
Нарежьте тонко капусту, переложите в миску, добавьте соль и чеснок. Помните руками и оставьте на 10 минут.
Перемешайте венчиком в отдельной миске яйца, сметану, муку и крахмал.
Добавьте в тесто капусту и перемешайте.
Выкладывайте массу в форме оладий на разогретую сковороду с маслом.
Жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.
Котлеты из капусты идеально есть со сметаной или томатным соусом. Также они могут выступать отличным гарниром к мясным блюдам, например, к курице или отбивным.