Даже дети попросят добавки: рецепт сочных котлет из капусты, которые тают во рту

Эти котлетки захочется есть каждый день

Капуста — универсальный овощ, который с легкостью превращается во множество блюд: от наваристого борща до легкого салата. Кроме того, из молодой капусты можно приготовить вкусные котлеты, которые не только придутся по вкусу взрослым, но и заставят детей просить добавки.

Рецептом котлет из молодой капусты поделилась Лилия Цвет.

Ингредиенты:

500 г молодой капусты;

1 ч. л. соли;

1 ч. л. сушеного чеснока;

3 яйца;

3 ст. л. сметаны жирностью 15%;

40 г муки;

20 г крахмала;

50 мл масла

Этапы приготовления:

Нарежьте тонко капусту, переложите в миску, добавьте соль и чеснок. Помните руками и оставьте на 10 минут.

Перемешайте венчиком в отдельной миске яйца, сметану, муку и крахмал.

Добавьте в тесто капусту и перемешайте.

Выкладывайте массу в форме оладий на разогретую сковороду с маслом.

Жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Котлеты из капусты идеально есть со сметаной или томатным соусом. Также они могут выступать отличным гарниром к мясным блюдам, например, к курице или отбивным.