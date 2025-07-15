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Популярний радянський салат заграє новими смаками: як приготувати "шубу" у лаваші (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Так "Шубу" ви ще не куштували
Так "Шубу" ви ще не куштували. Фото Каструля рецептів

Легка та цікава закуска, яку можна зробити легко

Салат "Шуба" для багатьох — це просто нудна традиція і пережиток минулого. Тому звичні смаки часто хочеться перетворити і вдосконалити. Ми розповідали, як приготувати цей салат з лососем. Тепер ділимось цікавим варіантом подачі.

Рецептом поділились на ютуб-каналі "Каструля рецептів". Автор відео пропонує взяти лаваш і подати "Шубу" у вигляді рулету — закуска звична на смак, однак вигляд має розкішний.

Інгредієнти:

  • Морква — 2 шт
  • Буряк — 2 шт
  • Яйця — 3 шт
  • Цибуля червона — 1 шт
  • Кріп — 1 пучок
  • Майонез — 5 ст. л
  • Філе оселедця — 250 г
  • Лаваш — 3 шт

Спосіб приготування:

  1. Моркву та буряк відварюємо до готовності. Яйця варимо накруто. Охолоджуємо все.
  2. Чистимо овочі. Яйця звільняємо від шкаралупи.
  3. Буряк, моркву та яйця натираємо в окремі мисочки. Кріп та цибулю дрібно кришимо.
  4. Розгортаємо лаваш та наносимо на нього тонкий шар майонезу по всій площі. Викладаємо буряк.
  5. Посипаємо овоч подрібненою цибулькою. Накриваємо все другим шаром лаваша і знову тонко змащуємо майонезом.
  6. Робимо шар відвареної моркви та накриваємо лавашем. Кладемо яйця та посипаємо подрібненим кропом.
  7. Обережно скручуємо всю конструкцію в рулет, загортаємо в плівку. Обов'язково даємо настоятися у холодильнику 1 годину.
  8. Перед подачею нарізаємо рулет. На кожен шматочок рулету зверху кладемо шматочок оселедця.

Ось така шуба у нас вийшла — смачна і оригінальна. Також ми розповідали, як приготувати сільський варіант салату "Олів’є".

Теги:
#Рецепти #Оселедець під шубою #Оселедець #Лаваш