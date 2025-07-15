Популярний радянський салат заграє новими смаками: як приготувати "шубу" у лаваші (відео)

Легка та цікава закуска, яку можна зробити легко

Салат "Шуба" для багатьох — це просто нудна традиція і пережиток минулого. Тому звичні смаки часто хочеться перетворити і вдосконалити. Ми розповідали, як приготувати цей салат з лососем. Тепер ділимось цікавим варіантом подачі.

Рецептом поділились на ютуб-каналі "Каструля рецептів". Автор відео пропонує взяти лаваш і подати "Шубу" у вигляді рулету — закуска звична на смак, однак вигляд має розкішний.

Інгредієнти:

Морква — 2 шт

Буряк — 2 шт

Яйця — 3 шт

Цибуля червона — 1 шт

Кріп — 1 пучок

Майонез — 5 ст. л

Філе оселедця — 250 г

Лаваш — 3 шт

Спосіб приготування:

Моркву та буряк відварюємо до готовності. Яйця варимо накруто. Охолоджуємо все. Чистимо овочі. Яйця звільняємо від шкаралупи. Буряк, моркву та яйця натираємо в окремі мисочки. Кріп та цибулю дрібно кришимо. Розгортаємо лаваш та наносимо на нього тонкий шар майонезу по всій площі. Викладаємо буряк. Посипаємо овоч подрібненою цибулькою. Накриваємо все другим шаром лаваша і знову тонко змащуємо майонезом. Робимо шар відвареної моркви та накриваємо лавашем. Кладемо яйця та посипаємо подрібненим кропом. Обережно скручуємо всю конструкцію в рулет, загортаємо в плівку. Обов'язково даємо настоятися у холодильнику 1 годину. Перед подачею нарізаємо рулет. На кожен шматочок рулету зверху кладемо шматочок оселедця.

Ось така шуба у нас вийшла — смачна і оригінальна. Також ми розповідали, як приготувати сільський варіант салату "Олів’є".