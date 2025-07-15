Популярний радянський салат заграє новими смаками: як приготувати "шубу" у лаваші (відео)
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Легка та цікава закуска, яку можна зробити легко
Салат "Шуба" для багатьох — це просто нудна традиція і пережиток минулого. Тому звичні смаки часто хочеться перетворити і вдосконалити. Ми розповідали, як приготувати цей салат з лососем. Тепер ділимось цікавим варіантом подачі.
Рецептом поділились на ютуб-каналі "Каструля рецептів". Автор відео пропонує взяти лаваш і подати "Шубу" у вигляді рулету — закуска звична на смак, однак вигляд має розкішний.
Інгредієнти:
- Морква — 2 шт
- Буряк — 2 шт
- Яйця — 3 шт
- Цибуля червона — 1 шт
- Кріп — 1 пучок
- Майонез — 5 ст. л
- Філе оселедця — 250 г
- Лаваш — 3 шт
Спосіб приготування:
- Моркву та буряк відварюємо до готовності. Яйця варимо накруто. Охолоджуємо все.
- Чистимо овочі. Яйця звільняємо від шкаралупи.
- Буряк, моркву та яйця натираємо в окремі мисочки. Кріп та цибулю дрібно кришимо.
- Розгортаємо лаваш та наносимо на нього тонкий шар майонезу по всій площі. Викладаємо буряк.
- Посипаємо овоч подрібненою цибулькою. Накриваємо все другим шаром лаваша і знову тонко змащуємо майонезом.
- Робимо шар відвареної моркви та накриваємо лавашем. Кладемо яйця та посипаємо подрібненим кропом.
- Обережно скручуємо всю конструкцію в рулет, загортаємо в плівку. Обов'язково даємо настоятися у холодильнику 1 годину.
- Перед подачею нарізаємо рулет. На кожен шматочок рулету зверху кладемо шматочок оселедця.
Ось така шуба у нас вийшла — смачна і оригінальна. Також ми розповідали, як приготувати сільський варіант салату "Олів’є".