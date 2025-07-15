Популярный советский салат заиграет новыми вкусами: как приготовить "шубу" в лаваше (видео)

Легкая и интересная закуска, которую можно сделать без труда

Салат "Шуба" для многих – это просто скучная традиция и пережиток прошлого. Поэтому привычные вкусы часто хочется превратить и усовершенствовать. Мы рассказывали, как приготовить этот салат с лососем. Теперь делимся интересным вариантом подачи.

Рецептом поделились на ютуб-канале "Кастрюля рецептов". Автор видео предлагает взять лаваш и подать "Шубу" в виде рулета — закуска привычная по вкусу, однако выглядит роскошно.

Ингредиенты:

Морковь — 2 шт

Свекла — 2 шт

Яйца — 3 шт

Лук красный — 1 шт.

Укроп — 1 пучок

Майонез – 5 ст. л

Филе сельди – 250 г

Лаваш — 3 шт

Способ приготовления:

Морковь и свеклу отвариваем до готовности. Яйца варим вкрутую. Охлаждаем все. Чистим овощи. Яйца освобождаем от скорлупы. Свеклу, морковь и яйца натираем в отдельные мисочки. Укроп и лук мелко крошим. Раскатываем лаваш и наносим на него тонкий слой майонеза по всей площади. Выкладываем свеклу. Посыпаем овощ измельченным лучком. Накрываем все вторым слоем лаваша и снова тонко смазываем майонезом. Делаем слой отварной моркови и накрываем лавашем. Кладем яйца и посыпаем измельченным укропом. Осторожно скручиваем всю конструкцию в рулет, заворачиваем в пленку. Обязательно даем настояться в холодильнике 1 час. Перед подачей нарезаем рулет. На каждый кусочек рулета сверху кладем кусочек сельди.

Вот такая шуба у нас получилась – вкусная и оригинальная. Также мы рассказывали, как приготовить деревенский вариант салата "Оливье".