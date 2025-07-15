Готується просто, а виглядає розкішно: рецепт закусочного торта з кабачків

Смачна закуска

З кабачків можна приготувати безліч різних страв — від оладок до запіканок. Але якщо вам хочеться чогось незвичайного, здивуйте себе та близьких кабачковим тортом. Цей закусочний тортик не тільки смачний, але й має ефектний вигляд. Тому готувати цю страву можна навіть на святковий стіл.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка Юлія Сава.

Інгредієнти:

Для кабачкових млинців

2 середні кабачки (1 кг в очищеному вигляді)

3 середні або великі яйця

150 г борошна

1 ч.л. соди

0,25 ч. л. чорного меленого перцю

1 ст. л. олії + для смаження

Для соусу:

100 г вершкового сиру

50 г майонезу

50 г сметани

1-2 зубчики часнику

50 г твердого сиру

3-5 помідорів

Етапи приготування:

Приготуйте кабачкові млинці. Натріть кабачки на великій тертці. Додайте яйця, сіль, перець, борошно, соду та ложку олії. Добре перемішайте.

Розігрійте сковороду з олією. Викладайте по три ложки тіста, формуючи круглі млинці середньої товщини.

Смажте на середньому вогні з обох боків до рум’яної скоринки. Викладіть млинці остигати.

Для соусу змішайте вершковий сир, майонез, сметану та подрібнений часник. За бажання додайте кріп.

Кабачковий млинець змастіть соусом, посипте твердим сиром і викладіть зверху тонкі скибочки помідорів. Повторіть те саме з іншими млинцями.

Прикрасьте торт кружальцями помідорів та зеленню, а потім відправте його в холодильник на кілька годин, щоб він просочився і став смачнішим.