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Готується просто, а виглядає розкішно: рецепт закусочного торта з кабачків

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Закусочний торт з кабачків можна готувати навіть на свята
Закусочний торт з кабачків можна готувати навіть на свята. Фото скриншот Youtube

Смачна закуска

З кабачків можна приготувати безліч різних страв — від оладок до запіканок. Але якщо вам хочеться чогось незвичайного, здивуйте себе та близьких кабачковим тортом. Цей закусочний тортик не тільки смачний, але й має ефектний вигляд. Тому готувати цю страву можна навіть на святковий стіл.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка Юлія Сава.

Інгредієнти:

Для кабачкових млинців

  • 2 середні кабачки (1 кг в очищеному вигляді)
  • 3 середні або великі яйця
  • 150 г борошна
  • 1 ч.л. соди
  • 0,25 ч. л. чорного меленого перцю
  • 1 ст. л. олії + для смаження

Для соусу:

  • 100 г вершкового сиру
  • 50 г майонезу
  • 50 г сметани
  • 1-2 зубчики часнику
  • 50 г твердого сиру
  • 3-5 помідорів

Етапи приготування:

Приготуйте кабачкові млинці. Натріть кабачки на великій тертці. Додайте яйця, сіль, перець, борошно, соду та ложку олії. Добре перемішайте.

Розігрійте сковороду з олією. Викладайте по три ложки тіста, формуючи круглі млинці середньої товщини.

Закусочний торт з кабачків рецепт

Смажте на середньому вогні з обох боків до рум’яної скоринки. Викладіть млинці остигати.

Для соусу змішайте вершковий сир, майонез, сметану та подрібнений часник. За бажання додайте кріп.

Кабачковий млинець змастіть соусом, посипте твердим сиром і викладіть зверху тонкі скибочки помідорів. Повторіть те саме з іншими млинцями.

Як приготувати торт з кабачків

Прикрасьте торт кружальцями помідорів та зеленню, а потім відправте його в холодильник на кілька годин, щоб він просочився і став смачнішим.

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#Кабачки #Рецепти #Закуска