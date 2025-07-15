Готується просто, а виглядає розкішно: рецепт закусочного торта з кабачків
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Смачна закуска
З кабачків можна приготувати безліч різних страв — від оладок до запіканок. Але якщо вам хочеться чогось незвичайного, здивуйте себе та близьких кабачковим тортом. Цей закусочний тортик не тільки смачний, але й має ефектний вигляд. Тому готувати цю страву можна навіть на святковий стіл.
Рецептом поділилася кулінарна блогерка Юлія Сава.
Інгредієнти:
Для кабачкових млинців
- 2 середні кабачки (1 кг в очищеному вигляді)
- 3 середні або великі яйця
- 150 г борошна
- 1 ч.л. соди
- 0,25 ч. л. чорного меленого перцю
- 1 ст. л. олії + для смаження
Для соусу:
- 100 г вершкового сиру
- 50 г майонезу
- 50 г сметани
- 1-2 зубчики часнику
- 50 г твердого сиру
- 3-5 помідорів
Етапи приготування:
Приготуйте кабачкові млинці. Натріть кабачки на великій тертці. Додайте яйця, сіль, перець, борошно, соду та ложку олії. Добре перемішайте.
Розігрійте сковороду з олією. Викладайте по три ложки тіста, формуючи круглі млинці середньої товщини.
Смажте на середньому вогні з обох боків до рум’яної скоринки. Викладіть млинці остигати.
Для соусу змішайте вершковий сир, майонез, сметану та подрібнений часник. За бажання додайте кріп.
Кабачковий млинець змастіть соусом, посипте твердим сиром і викладіть зверху тонкі скибочки помідорів. Повторіть те саме з іншими млинцями.
Прикрасьте торт кружальцями помідорів та зеленню, а потім відправте його в холодильник на кілька годин, щоб він просочився і став смачнішим.