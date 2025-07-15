Готовится просто, а выглядит роскошно: рецепт закусочного торта из кабачков
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Вкусная закуска
Из кабачков можно приготовить множество разных блюд — от оладий до запеканок. Но если вам хочется чего-то необычного, удивите себя и близких кабачковым тортом. Этот закусочный тортик не только вкусный, но и выглядит эффектно. Поэтому готовить это блюдо можно даже на праздничный стол.
Рецептом поделилась кулинарная блогер Юлия Савва.
Ингредиенты:
Для кабачковых блинов:
2 средних кабачка (1 кг в очищенном виде)
3 средних или больших яйца
150 г муки
1 ч. л. соды
0,25 ч. л. черного молотого перца
1 ст. л. растительного масла + для жарки
Для соуса:
100 г сливочного сыра
50 г майонеза
50 г сметаны
1-2 зубчика чеснока
50 г твердого сыра
3-5 помидоров
Этапы приготовления:
Приготовьте кабачковые блины. Натрите кабачки на крупной терке. Добавьте яйца, соль, перец, муку, соду и ложку масла. Хорошо перемешайте.
Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте по три ложки теста, формируя круглые блины средней толщины.
Жарьте на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки. Выложите блины остывать.
Для соуса смешайте сливочный сыр, майонез, сметану и измельченный чеснок. При желании добавьте укроп.
Кабачковый блинчик смажьте соусом, посыпьте твердым сыром и выложите сверху тонки ломтики помидоров. Повторите то же самое с остальными блинчиками.
Украсьте торт кружочками помидоров и зеленью, а потом отправьте его в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался и стал вкуснее.