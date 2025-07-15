Готовится просто, а выглядит роскошно: рецепт закусочного торта из кабачков

Вкусная закуска

Из кабачков можно приготовить множество разных блюд — от оладий до запеканок. Но если вам хочется чего-то необычного, удивите себя и близких кабачковым тортом. Этот закусочный тортик не только вкусный, но и выглядит эффектно. Поэтому готовить это блюдо можно даже на праздничный стол.

Рецептом поделилась кулинарная блогер Юлия Савва.

Ингредиенты:

Для кабачковых блинов:

2 средних кабачка (1 кг в очищенном виде)

3 средних или больших яйца

150 г муки

1 ч. л. соды

0,25 ч. л. черного молотого перца

1 ст. л. растительного масла + для жарки

Для соуса:

100 г сливочного сыра

50 г майонеза

50 г сметаны

1-2 зубчика чеснока

50 г твердого сыра

3-5 помидоров

Этапы приготовления:

Приготовьте кабачковые блины. Натрите кабачки на крупной терке. Добавьте яйца, соль, перец, муку, соду и ложку масла. Хорошо перемешайте.

Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте по три ложки теста, формируя круглые блины средней толщины.

Жарьте на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки. Выложите блины остывать.

Для соуса смешайте сливочный сыр, майонез, сметану и измельченный чеснок. При желании добавьте укроп.

Кабачковый блинчик смажьте соусом, посыпьте твердым сыром и выложите сверху тонки ломтики помидоров. Повторите то же самое с остальными блинчиками.

Украсьте торт кружочками помидоров и зеленью, а потом отправьте его в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался и стал вкуснее.