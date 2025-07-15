Не "Шарлотка", а "Яблучний переворот": новий рецепт улюбленого пирога

Фантастично смачний пиріг

Шарлотка — випічка, яку багато хто любить з дитинства. Класичний рецепт цього пирога знайомий, напевно, кожній господині. Але його можна урізноманітнити, якщо додати смачний заварний крем.

На порталі "Господинька" поділилися рецептом незвичайної Шарлотки, яку ще називають "Яблучний переворот".

Інгредієнти:

Яйця — 6 шт.

Сіль — дрібка

Цукор — 150 г

Борошно — 150 г

Крохмаль 30 г

Розпушувач – 1 ч.л.

Яблука — 3 шт.

Крем:

Яйце — 1 шт.

Молоко 200 мл.

Цукор — 1 ст.л.

Ванільний цукор — 1 ч.л.

Крохмаль — 1 ст.л.

Вершкове мало — 20 г

Мигдалеві пластівці

Як приготувати шарлотку з кремом