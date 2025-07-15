Не "Шарлотка", а "Яблучний переворот": новий рецепт улюбленого пирога
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Фантастично смачний пиріг
Шарлотка — випічка, яку багато хто любить з дитинства. Класичний рецепт цього пирога знайомий, напевно, кожній господині. Але його можна урізноманітнити, якщо додати смачний заварний крем.
На порталі "Господинька" поділилися рецептом незвичайної Шарлотки, яку ще називають "Яблучний переворот".
Інгредієнти:
- Яйця — 6 шт.
- Сіль — дрібка
- Цукор — 150 г
- Борошно — 150 г
- Крохмаль 30 г
- Розпушувач – 1 ч.л.
- Яблука — 3 шт.
Крем:
- Яйце — 1 шт.
- Молоко 200 мл.
- Цукор — 1 ст.л.
- Ванільний цукор — 1 ч.л.
- Крохмаль — 1 ст.л.
- Вершкове мало — 20 г
- Мигдалеві пластівці
Як приготувати шарлотку з кремом
- Збийте яйця з сіллю та цукром до світлої пишної маси.
- Додайте просіяне борошно та розпушувач. Перемішайте.
- Форму діаметром 22 см застеліть пергаментом, викладіть на дно нарізані скибочками яблука і залийте їх тістом.
- Випікайте в духовці при температурі 160 градусів 40-50 хвилин. Приготуйте крем.
- У каструлі з товстим дном змішайте яйця, цукор, ванільний цукор, молоко та крохмаль. Поставте каструлю на вогонь і постійно помішуючи варіть крем до загустіння.
- Зніміть крем з вогню і відразу ж додайте розм'якшене вершкове масло та збийте масу блендером.
- Накрийте крем харчовою плівкою в контакт і відставте охолоджуватися.
- Готовий яблучний пиріг змастіть кремом та прикрасьте мигдальними пластівцями.