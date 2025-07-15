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Не "Шарлотка", а "Яблучний переворот": новий рецепт улюбленого пирога

Автор
Наталя Граковська
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Приготуйте "Шарлотку" з кремом
Приготуйте "Шарлотку" з кремом. Фото скриншот Youtube

Фантастично смачний пиріг

Шарлотка — випічка, яку багато хто любить з дитинства. Класичний рецепт цього пирога знайомий, напевно, кожній господині. Але його можна урізноманітнити, якщо додати смачний заварний крем.

На порталі "Господинька" поділилися рецептом незвичайної Шарлотки, яку ще називають "Яблучний переворот".

Інгредієнти:

  • Яйця — 6 шт.
  • Сіль — дрібка
  • Цукор — 150 г
  • Борошно — 150 г
  • Крохмаль 30 г
  • Розпушувач – 1 ч.л.
  • Яблука — 3 шт.

Крем:

  • Яйце — 1 шт.
  • Молоко 200 мл.
  • Цукор — 1 ст.л.
  • Ванільний цукор — 1 ч.л.
  • Крохмаль — 1 ст.л.
  • Вершкове мало — 20 г
  • Мигдалеві пластівці

Як приготувати шарлотку з кремом

  1. Збийте яйця з сіллю та цукром до світлої пишної маси.
  2. Додайте просіяне борошно та розпушувач. Перемішайте.
  3. Форму діаметром 22 см застеліть пергаментом, викладіть на дно нарізані скибочками яблука і залийте їх тістом.
  4. Випікайте в духовці при температурі 160 градусів 40-50 хвилин. Приготуйте крем.
  5. У каструлі з товстим дном змішайте яйця, цукор, ванільний цукор, молоко та крохмаль. Поставте каструлю на вогонь і постійно помішуючи варіть крем до загустіння.
  6. Зніміть крем з вогню і відразу ж додайте розм'якшене вершкове масло та збийте масу блендером.
  7. Накрийте крем харчовою плівкою в контакт і відставте охолоджуватися.
  8. Готовий яблучний пиріг змастіть кремом та прикрасьте мигдальними пластівцями.
Теги:
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