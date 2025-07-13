Цей кокосовий пиріг на кефірі просто тане в роті: рецепт дивовижного десерту до чаю
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З цим рецептом впорається навіть новачок на кухні
Для того, щоб приготувати повітряний і ароматний пиріг до чаю, не потрібні дорогі продукти чи складні інгредієнти. Цей рецепт кокосового пирога на кефірі — яскраве тому підтвердження. Він поєднує в собі доступність і простоту приготування з винятковою ніжністю та насиченим кокосовим ароматом.
Рецептом поділились на порталі "Смачненьке".
Інгредієнти для пирога:
- Кефір – 250 мл
- Цукор – 100 г
- Яйце – 1 шт.
- Борошно – 240 г
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Ванільний цукор – 1 пак.
- Сіль – 1/4 ч. л.
Для посипання:
- Кокосова стружка – 100 г
- Цукор – 100-150 г (на смак)
- Вершки – 200 мл
Етапи приготування:
- У глибокій мисці з'єднайте кефір, цукор і яйце. Добре перемішайте вінчиком до однорідності.
- В окремій мисці змішайте борошно, розпушувач, ванільний цукор і сіль. Поступово додавайте цю суміш до рідких інгредієнтів, постійно перемішуючи, щоб не було грудочок. Тісто має бути однорідним і не дуже густим.
- Змастіть форму для випікання маслом або застеліть пергаментом. Вилийте тісто у форму.
- У невеликій мисці змішайте кокосову стружку та цукор. Розрівняйте цю суміш поверх тіста у формі.
- Випікайте пиріг у розігрітій до 180°C духовці протягом 30-40 хвилин. Готовність перевірте зубочисткою – вона повинна виходити сухою.
- Як тільки дістанете гарячий пиріг з духовки, рівномірно полийте його вершками.
Дайте пирогу повністю охолонути у формі, перш ніж виймати його. Так він краще просочиться і буде смачнішим.