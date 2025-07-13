Цей кокосовий пиріг на кефірі просто тане в роті: рецепт дивовижного десерту до чаю

З цим рецептом впорається навіть новачок на кухні

Для того, щоб приготувати повітряний і ароматний пиріг до чаю, не потрібні дорогі продукти чи складні інгредієнти. Цей рецепт кокосового пирога на кефірі — яскраве тому підтвердження. Він поєднує в собі доступність і простоту приготування з винятковою ніжністю та насиченим кокосовим ароматом.

Рецептом поділились на порталі "Смачненьке".

Інгредієнти для пирога:

Кефір – 250 мл

Цукор – 100 г

Яйце – 1 шт.

Борошно – 240 г

Розпушувач – 1 ч. л.

Ванільний цукор – 1 пак.

Сіль – 1/4 ч. л.

Для посипання:

Кокосова стружка – 100 г

Цукор – 100-150 г (на смак)

Вершки – 200 мл

Етапи приготування:

У глибокій мисці з'єднайте кефір, цукор і яйце. Добре перемішайте вінчиком до однорідності. В окремій мисці змішайте борошно, розпушувач, ванільний цукор і сіль. Поступово додавайте цю суміш до рідких інгредієнтів, постійно перемішуючи, щоб не було грудочок. Тісто має бути однорідним і не дуже густим. Змастіть форму для випікання маслом або застеліть пергаментом. Вилийте тісто у форму. У невеликій мисці змішайте кокосову стружку та цукор. Розрівняйте цю суміш поверх тіста у формі. Випікайте пиріг у розігрітій до 180°C духовці протягом 30-40 хвилин. Готовність перевірте зубочисткою – вона повинна виходити сухою. Як тільки дістанете гарячий пиріг з духовки, рівномірно полийте його вершками.

Дайте пирогу повністю охолонути у формі, перш ніж виймати його. Так він краще просочиться і буде смачнішим.