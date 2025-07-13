Рус

Цей кокосовий пиріг на кефірі просто тане в роті: рецепт дивовижного десерту до чаю

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Пиріг дуже ароматний
Пиріг дуже ароматний. Фото telegraf.com.ua

З цим рецептом впорається навіть новачок на кухні

Для того, щоб приготувати повітряний і ароматний пиріг до чаю, не потрібні дорогі продукти чи складні інгредієнти. Цей рецепт кокосового пирога на кефірі — яскраве тому підтвердження. Він поєднує в собі доступність і простоту приготування з винятковою ніжністю та насиченим кокосовим ароматом.

Рецептом поділились на порталі "Смачненьке".

Інгредієнти для пирога:

  • Кефір – 250 мл
  • Цукор – 100 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Борошно – 240 г
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Ванільний цукор – 1 пак.
  • Сіль – 1/4 ч. л.

Для посипання:

  • Кокосова стружка – 100 г
  • Цукор – 100-150 г (на смак)
  • Вершки – 200 мл

Етапи приготування:

  1. У глибокій мисці з'єднайте кефір, цукор і яйце. Добре перемішайте вінчиком до однорідності.
  2. В окремій мисці змішайте борошно, розпушувач, ванільний цукор і сіль. Поступово додавайте цю суміш до рідких інгредієнтів, постійно перемішуючи, щоб не було грудочок. Тісто має бути однорідним і не дуже густим.
  3. Змастіть форму для випікання маслом або застеліть пергаментом. Вилийте тісто у форму.
  4. У невеликій мисці змішайте кокосову стружку та цукор. Розрівняйте цю суміш поверх тіста у формі.
  5. Випікайте пиріг у розігрітій до 180°C духовці протягом 30-40 хвилин. Готовність перевірте зубочисткою – вона повинна виходити сухою.
  6. Як тільки дістанете гарячий пиріг з духовки, рівномірно полийте його вершками.

Дайте пирогу повністю охолонути у формі, перш ніж виймати його. Так він краще просочиться і буде смачнішим.

Теги:
#Рецепти #Кефір #Пиріг