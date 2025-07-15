Не "Шарлотка", а "Яблочный переворот": новый рецепт любимого пирога

Фантастически вкусный пирог

Шарлотка — выпечка, которую многие любят с детства. Классический рецепт этого пирога знаком, наверное, каждой хозяйке. Но его можно разнообразить, если добавить вкусный заварной крем.

На портале "Господинька" поделились рецептом необычной Шарлотки, которую еще называют "Яблочный переворот".

Ингредиенты:

Яйца — 6 шт.

Соль — щепотка

Сахар — 150 г

Мука — 150 г

Крахмал 30 г

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Яблоки — 3 шт.

Крем:

Яйцо — 1 шт.

Молоко 200 мл.

Сахар — 1 ст.л.

Ванильный сахар — 1 ч.л.

Крахмал — 1 ст.л.

Сливочное мало — 20 г

Миндальные хлопья

Как приготовить шарлотку с кремом