Не "Шарлотка", а "Яблочный переворот": новый рецепт любимого пирога
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Фантастически вкусный пирог
Шарлотка — выпечка, которую многие любят с детства. Классический рецепт этого пирога знаком, наверное, каждой хозяйке. Но его можно разнообразить, если добавить вкусный заварной крем.
На портале "Господинька" поделились рецептом необычной Шарлотки, которую еще называют "Яблочный переворот".
Ингредиенты:
- Яйца — 6 шт.
- Соль — щепотка
- Сахар — 150 г
- Мука — 150 г
- Крахмал 30 г
- Разрыхлитель — 1 ч.л.
- Яблоки — 3 шт.
Крем:
- Яйцо — 1 шт.
- Молоко 200 мл.
- Сахар — 1 ст.л.
- Ванильный сахар — 1 ч.л.
- Крахмал — 1 ст.л.
- Сливочное мало — 20 г
- Миндальные хлопья
Как приготовить шарлотку с кремом
- Взбейте яйца с солью и сахаром до светлой пышной массы.
- Добавьте просеянную муку и разрыхлитель. Перемешайте.
- Форму диаметром 22 см. застелите пергаментом, выложите на дно нарезанные дольками яблоки и залейте их тестом.
- Выпекайте в духовке при температуре 160 градусов 40-50 минут.
- Приготовьте крем. В кастрюле с толстым дном смешайте яйца, сахар, ванильный сахар, молоко и крахмал.
- Поставьте кастрюлю на огонь и постоянно помешивая варите крем до загустения.
- Снимите крем с огня и сразу же добавьте размягченное сливочное масло и взбейте массу блендером.
- Накройте крем пищевой пленкой в контакт и отставьте остывать.
- Готовый яблочный пирог смажьте кремом и украсьте хлопьями миндаля.