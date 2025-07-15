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Не "Шарлотка", а "Яблочный переворот": новый рецепт любимого пирога

Автор
Наталья Граковская
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Приготовьте "Шарлотку" с кремом
Приготовьте "Шарлотку" с кремом. Фото скриншот Youtube

Фантастически вкусный пирог

Шарлотка — выпечка, которую многие любят с детства. Классический рецепт этого пирога знаком, наверное, каждой хозяйке. Но его можно разнообразить, если добавить вкусный заварной крем.

На портале "Господинька" поделились рецептом необычной Шарлотки, которую еще называют "Яблочный переворот".

Ингредиенты:

  • Яйца — 6 шт.
  • Соль — щепотка
  • Сахар — 150 г
  • Мука — 150 г
  • Крахмал 30 г
  • Разрыхлитель — 1 ч.л.
  • Яблоки — 3 шт.

Крем:

  • Яйцо — 1 шт.
  • Молоко 200 мл.
  • Сахар — 1 ст.л.
  • Ванильный сахар — 1 ч.л.
  • Крахмал — 1 ст.л.
  • Сливочное мало — 20 г
  • Миндальные хлопья

Как приготовить шарлотку с кремом

  1. Взбейте яйца с солью и сахаром до светлой пышной массы.
  2. Добавьте просеянную муку и разрыхлитель. Перемешайте.
  3. Форму диаметром 22 см. застелите пергаментом, выложите на дно нарезанные дольками яблоки и залейте их тестом.
  4. Выпекайте в духовке при температуре 160 градусов 40-50 минут.
  5. Приготовьте крем. В кастрюле с толстым дном смешайте яйца, сахар, ванильный сахар, молоко и крахмал.
  6. Поставьте кастрюлю на огонь и постоянно помешивая варите крем до загустения.
  7. Снимите крем с огня и сразу же добавьте размягченное сливочное масло и взбейте массу блендером.
  8. Накройте крем пищевой пленкой в контакт и отставьте остывать.
  9. Готовый яблочный пирог смажьте кремом и украсьте хлопьями миндаля.
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#Рецепты #Яблоки #Пирог #Шарлотка