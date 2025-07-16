Навіть "ліниві" господині так готують кабачки: простий рецепт на зиму
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Кабачки за цим рецептом виходять ароматними та ніжними
Якщо врожай кабачків тішить щедрістю, саме час приготувати з них щось особливе на зиму. Один із найсмачніших варіантів — ароматні кабачки в томатному соусі з часником і зеленню. Вони чудово поєднуються з гарнірами, м’ясними стравами або просто зі шматочком хліба.
Цей рецепт від Smachnenke не вимагає багато часу чи складних інгредієнтів, зате результат точно порадує.
Інгредієнти:
Кабачки – 1,5 кг
Соус (кетчуп) – 250 г
Цукор – 60-70 г (3 ст. л. без гірки)
Олія – 60-70 г
Оцет 9% – 50 мл
Сіль – 15 г (1 ст. л. без гірки)
Перець мелений – 1 ч. л.
Зелень
Часник – 7-8 зубчиків
Приготування:
- Візьміть півтора кілограми молоденьких кабачків. Наріжте їх кружальцями завтовшки 4-5 мм. Викладіть нарізані кабачки у високу жаровню з антипригарним покриттям.
- Приготуйте соус. До кетчупу чи соусу сацебелі додайте цукор, сіль, подрібнений часник, олію, воду, суміш перців. Перемішайте.
- Додайте готовий соус до кабачків у ємності. Накрийте кришкою та на повільному вогні прогрівайте все, доводячи до кипіння.
- Через п'ять хвилин рідини стане багато. Помішуючи, прогрівайте кабачки приблизно 15 хвилин. Вони не повинні бурхливо кипіти, щоб не стати надто м'якими. За потреби, у процесі можна додати трохи води.
- Наприкінці додайте зелень (наприклад, петрушку) та оцет. Після цього дайте всьому покипіти ще одну хвилину.
- Розкладіть кабачки у стерильні банки, намагаючись, щоб у кожну банку потрапило достатньо соусу.
- Закатайте банки кришками, накрийте їх на кілька годин.
З цієї кількості інгредієнтів вийде 3 півлітрові баночки.