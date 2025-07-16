Навіть "ліниві" господині так готують кабачки: простий рецепт на зиму

Кабачки за цим рецептом виходять ароматними та ніжними

Якщо врожай кабачків тішить щедрістю, саме час приготувати з них щось особливе на зиму. Один із найсмачніших варіантів — ароматні кабачки в томатному соусі з часником і зеленню. Вони чудово поєднуються з гарнірами, м’ясними стравами або просто зі шматочком хліба.

Цей рецепт від Smachnenke не вимагає багато часу чи складних інгредієнтів, зате результат точно порадує.

Інгредієнти:

Кабачки – 1,5 кг

Соус (кетчуп) – 250 г

Цукор – 60-70 г (3 ст. л. без гірки)

Олія – 60-70 г

Оцет 9% – 50 мл

Сіль – 15 г (1 ст. л. без гірки)

Перець мелений – 1 ч. л.

Зелень

Часник – 7-8 зубчиків

Приготування:

Візьміть півтора кілограми молоденьких кабачків. Наріжте їх кружальцями завтовшки 4-5 мм. Викладіть нарізані кабачки у високу жаровню з антипригарним покриттям. Приготуйте соус. До кетчупу чи соусу сацебелі додайте цукор, сіль, подрібнений часник, олію, воду, суміш перців. Перемішайте. Додайте готовий соус до кабачків у ємності. Накрийте кришкою та на повільному вогні прогрівайте все, доводячи до кипіння. Через п'ять хвилин рідини стане багато. Помішуючи, прогрівайте кабачки приблизно 15 хвилин. Вони не повинні бурхливо кипіти, щоб не стати надто м'якими. За потреби, у процесі можна додати трохи води. Наприкінці додайте зелень (наприклад, петрушку) та оцет. Після цього дайте всьому покипіти ще одну хвилину. Розкладіть кабачки у стерильні банки, намагаючись, щоб у кожну банку потрапило достатньо соусу. Закатайте банки кришками, накрийте їх на кілька годин.

З цієї кількості інгредієнтів вийде 3 півлітрові баночки.