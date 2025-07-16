Даже "ленивые" хозяйки так готовят кабачки: простой рецепт на зиму

Кабачки по этому рецепту получаются ароматными и нежными.

Если урожай кабачков радует щедростью, самое время приготовить из них что-то особенное на зиму. Один из самых вкусных вариантов — ароматные кабачки в томатном соусе с чесноком и зеленью. Они прекрасно сочетаются с гарнирами, мясными блюдами или просто с кусочком хлеба.

Этот рецепт от Smachnenke не требует много времени или сложных ингредиентов, но результат точно порадует.

Ингредиенты:

Кабачки – 1,5 кг

Соус (кетчуп) – 250 г

Сахар – 60-70 г (3 ст. л. без горки)

Масло растительное – 60-70 г

Уксус 9% – 50 мл

Соль – 15 г (1 ст. л. без горки)

Перец молотый – 1 ч. л.

Зелень

Чеснок – 7-8 зубчиков

Приготовление:

Возьмите полтора килограмма молоденьких кабачков. Нарежьте их кружочками толщиной 4-5 мм. Выложите нарезанные кабачки в высокую жаровню с антипригарным покрытием. Приготовьте соус. К кетчупу или соусу сацебели добавьте сахар, соль, измельченный чеснок, масло, воду, смесь перцев. Перемешайте. Добавьте готовый соус к кабачкам в емкости. Накройте крышкой и на медленном огне прогревайте всё, доводя до кипения. Через пять минут жидкости станет много. Помешивая, прогревайте кабачки примерно 15 минут. Они не должны бурно кипеть, чтобы не стать слишком мягкими. При необходимости, в процессе можно добавить немного воды. В конце добавьте зелень (например, петрушку) и уксус. После этого дайте всему покипеть ещё одну минуту. Разложите кабачки в стерильные банки, стараясь, чтобы в каждую банку попало достаточно соуса. Закатайте банки крышками, накройте их на несколько часов.

Из этого количества ингредиентов получится 3 пол-литровые баночки.