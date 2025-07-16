Даже "ленивые" хозяйки так готовят кабачки: простой рецепт на зиму
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Кабачки по этому рецепту получаются ароматными и нежными.
Если урожай кабачков радует щедростью, самое время приготовить из них что-то особенное на зиму. Один из самых вкусных вариантов — ароматные кабачки в томатном соусе с чесноком и зеленью. Они прекрасно сочетаются с гарнирами, мясными блюдами или просто с кусочком хлеба.
Этот рецепт от Smachnenke не требует много времени или сложных ингредиентов, но результат точно порадует.
Ингредиенты:
Кабачки – 1,5 кг
Соус (кетчуп) – 250 г
Сахар – 60-70 г (3 ст. л. без горки)
Масло растительное – 60-70 г
Уксус 9% – 50 мл
Соль – 15 г (1 ст. л. без горки)
Перец молотый – 1 ч. л.
Зелень
Чеснок – 7-8 зубчиков
Приготовление:
- Возьмите полтора килограмма молоденьких кабачков. Нарежьте их кружочками толщиной 4-5 мм. Выложите нарезанные кабачки в высокую жаровню с антипригарным покрытием.
- Приготовьте соус. К кетчупу или соусу сацебели добавьте сахар, соль, измельченный чеснок, масло, воду, смесь перцев. Перемешайте.
- Добавьте готовый соус к кабачкам в емкости. Накройте крышкой и на медленном огне прогревайте всё, доводя до кипения.
- Через пять минут жидкости станет много. Помешивая, прогревайте кабачки примерно 15 минут. Они не должны бурно кипеть, чтобы не стать слишком мягкими. При необходимости, в процессе можно добавить немного воды.
- В конце добавьте зелень (например, петрушку) и уксус. После этого дайте всему покипеть ещё одну минуту.
- Разложите кабачки в стерильные банки, стараясь, чтобы в каждую банку попало достаточно соуса.
- Закатайте банки крышками, накройте их на несколько часов.
Из этого количества ингредиентов получится 3 пол-литровые баночки.