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Ситно, швидко, просто: лінивий рецепт хачапурі (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Чудовий рецепт хачапурі на сковороді
Чудовий рецепт хачапурі на сковороді. Фото 1+1

Рецепт смачної страви для зайнятих

Сучасні кулінари цінують прості та швидкі рецепти. Часто буває, що навіть на смажену картоплю з грибами часу немає. Якщо це про вас, зверніть увагу на наступний рецепт — він стане вам у пригоді.

На кулінарному ютуб-каналі "Прості рецепти з Юлією Шевчук" розповіли, як приготувати ліниві хачапурі. Навіть духовку вмикати не доведеться, адже все можна приготувати просто на сковороді. На цей рецепт ви потратите 10 хвилин.

Інгредієнти:

  • Кріп — 10 г
  • Петрушка — 10 г
  • Зелена цибуля — 10 г
  • Яйця — 1 шт.
  • Кефір — 300 мл.
  • Твердий сир — 100 г
  • Сіль, перець — до смаку
  • Сода — 0,5 ч. ложки
  • Борошно — 100 г

Спосіб приготування:

  1. Натираємо сир на дрібній терці. Зелень кришимо і змішуємо з сиром.
  2. У глибоку ємність розбиваємо одне яйце, додаємо сіль та перець. Вливаємо кефір кімнатної температури. Ретельно перемішуємо.
  3. Додаємо борошно та соду і знову вимішуємо. Всипаємо сир з зеленню.
  4. Викладаємо частину тіста на розігріту пательню, можна змастити її олією. Накриваємо кришкою, смажимо на середньому вогні приблизно 5 хвилин. Перевертаємо та досмажуємо.

Гарячі хачапурі можна змастити невеликим шматочком вершкового масла. Також ми розповідали, як можна дуже смачно запекти сало.

Теги:
#Закуска #Готуємо вдома #хачапурі