Ситно, швидко, просто: лінивий рецепт хачапурі (відео)

Рецепт смачної страви для зайнятих

Сучасні кулінари цінують прості та швидкі рецепти. Часто буває, що навіть на смажену картоплю з грибами часу немає. Якщо це про вас, зверніть увагу на наступний рецепт — він стане вам у пригоді.

На кулінарному ютуб-каналі "Прості рецепти з Юлією Шевчук" розповіли, як приготувати ліниві хачапурі. Навіть духовку вмикати не доведеться, адже все можна приготувати просто на сковороді. На цей рецепт ви потратите 10 хвилин.

Інгредієнти:

Кріп — 10 г

Петрушка — 10 г

Зелена цибуля — 10 г

Яйця — 1 шт.

Кефір — 300 мл.

Твердий сир — 100 г

Сіль, перець — до смаку

Сода — 0,5 ч. ложки

Борошно — 100 г

Спосіб приготування:

Натираємо сир на дрібній терці. Зелень кришимо і змішуємо з сиром. У глибоку ємність розбиваємо одне яйце, додаємо сіль та перець. Вливаємо кефір кімнатної температури. Ретельно перемішуємо. Додаємо борошно та соду і знову вимішуємо. Всипаємо сир з зеленню. Викладаємо частину тіста на розігріту пательню, можна змастити її олією. Накриваємо кришкою, смажимо на середньому вогні приблизно 5 хвилин. Перевертаємо та досмажуємо.

Гарячі хачапурі можна змастити невеликим шматочком вершкового масла. Також ми розповідали, як можна дуже смачно запекти сало.