Ніжна, ароматна, неперевершена: рецепт ідеальної полуничної "шарлотки", яка завжди виходить
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Готується простіше простого
На заміну класичній яблучній шарлотці влітку можна приготувати полуничний пиріг. Він виходить таким же простим у приготуванні, але ще ароматнішим та яскравішим.
Цей пиріг особливо сподобається тим, хто любить кремову заливку та насичений смак полуниці. Всього кілька доступних інгредієнтів — і у вас вийде ідеальна полунична "шарлотка", яка просто тане в роті.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі Ellen’s Kitchen.
Інгредієнти:
- Борошно — 170 г
- Сіль — 1/4 ч.л
- Розпушувач — 1 ч.л
- Вершкове масло — 70 г
- Сметана — 70 г
- Полуниця — 400 г
- Цукор — 100 г
- Яйце — 1 шт.
- Сметана — 200 г
- Кукурудзяний крохмаль — 2 ст.л
Як приготувати шарлотку з полуницею
- Змішайте борошно з розпушувачем та сіллю.
- Перетріть з борошном масло руками або використовуйте міксер, доки суміш не стане схожою на велику крихту.
- Додайте сметану і замісіть м'яке тісто.
- Загорніть тісто в харчову плівку та приберіть у холодильник на 30 хвилин.
- Поки тісто охолоджується, наріжте полуницю і змішайте її з цукром.
- Приготуйте сметанну заливку. Цукор збийте з яйцем до розчинення крупинок. Додайте сметану з крохмалем. Збийте всі інгредієнти вінчиком до однорідності.
- Розкатайте тісто і викладіть у форму для запікання, формуючи бортики заввишки близько 2-3 см. Наколіть тісто виделкою в кількох місцях.
- Викладіть підготовлену полуницю рівномірним шаром на тісто.
- Обережно залийте полуницю сметанною сумішшю.
- Випікайте шарлотку в розігрітій духовці 40-50 хвилин, або доки заливка не схопиться і не зарум'яниться.
Після приготування обов'язково дайте пирогу охолонути та настоятися. Ідеально перед вживанням охолодити полуничну шарлотку в холодильнику протягом 5-6 годин.