Ніжна, ароматна, неперевершена: рецепт ідеальної полуничної "шарлотки", яка завжди виходить

Готується простіше простого

На заміну класичній яблучній шарлотці влітку можна приготувати полуничний пиріг. Він виходить таким же простим у приготуванні, але ще ароматнішим та яскравішим.

Цей пиріг особливо сподобається тим, хто любить кремову заливку та насичений смак полуниці. Всього кілька доступних інгредієнтів — і у вас вийде ідеальна полунична "шарлотка", яка просто тане в роті.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Ellen’s Kitchen.

Інгредієнти:

Борошно — 170 г

Сіль — 1/4 ч.л

Розпушувач — 1 ч.л

Вершкове масло — 70 г

Сметана — 70 г

Полуниця — 400 г

Цукор — 100 г

Яйце — 1 шт.

Сметана — 200 г

Кукурудзяний крохмаль — 2 ст.л

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Як приготувати шарлотку з полуницею

Змішайте борошно з розпушувачем та сіллю. Перетріть з борошном масло руками або використовуйте міксер, доки суміш не стане схожою на велику крихту. Додайте сметану і замісіть м'яке тісто. Загорніть тісто в харчову плівку та приберіть у холодильник на 30 хвилин. Поки тісто охолоджується, наріжте полуницю і змішайте її з цукром. Приготуйте сметанну заливку. Цукор збийте з яйцем до розчинення крупинок. Додайте сметану з крохмалем. Збийте всі інгредієнти вінчиком до однорідності. Розкатайте тісто і викладіть у форму для запікання, формуючи бортики заввишки близько 2-3 см. Наколіть тісто виделкою в кількох місцях. Викладіть підготовлену полуницю рівномірним шаром на тісто. Обережно залийте полуницю сметанною сумішшю. Випікайте шарлотку в розігрітій духовці 40-50 хвилин, або доки заливка не схопиться і не зарум'яниться.

Після приготування обов'язково дайте пирогу охолонути та настоятися. Ідеально перед вживанням охолодити полуничну шарлотку в холодильнику протягом 5-6 годин.