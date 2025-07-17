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Ніжна, ароматна, неперевершена: рецепт ідеальної полуничної "шарлотки", яка завжди виходить

Автор
Наталя Граковська
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Пиріг з полуницею та ніжною сметанною заливкою
Пиріг з полуницею та ніжною сметанною заливкою. Фото Колаж "Телеграф"

Готується простіше простого

На заміну класичній яблучній шарлотці влітку можна приготувати полуничний пиріг. Він виходить таким же простим у приготуванні, але ще ароматнішим та яскравішим.

Цей пиріг особливо сподобається тим, хто любить кремову заливку та насичений смак полуниці. Всього кілька доступних інгредієнтів — і у вас вийде ідеальна полунична "шарлотка", яка просто тане в роті.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Ellen’s Kitchen.

Інгредієнти:

  • Борошно — 170 г
  • Сіль — 1/4 ч.л
  • Розпушувач — 1 ч.л
  • Вершкове масло — 70 г
  • Сметана — 70 г
  • Полуниця — 400 г
  • Цукор — 100 г
  • Яйце — 1 шт.
  • Сметана — 200 г
  • Кукурудзяний крохмаль — 2 ст.л

Як приготувати шарлотку з полуницею

  1. Змішайте борошно з розпушувачем та сіллю.
  2. Перетріть з борошном масло руками або використовуйте міксер, доки суміш не стане схожою на велику крихту.
  3. Додайте сметану і замісіть м'яке тісто.
  4. Загорніть тісто в харчову плівку та приберіть у холодильник на 30 хвилин.
  5. Поки тісто охолоджується, наріжте полуницю і змішайте її з цукром.
  6. Приготуйте сметанну заливку. Цукор збийте з яйцем до розчинення крупинок. Додайте сметану з крохмалем. Збийте всі інгредієнти вінчиком до однорідності.
  7. Розкатайте тісто і викладіть у форму для запікання, формуючи бортики заввишки близько 2-3 см. Наколіть тісто виделкою в кількох місцях.
  8. Викладіть підготовлену полуницю рівномірним шаром на тісто.
  9. Обережно залийте полуницю сметанною сумішшю.
  10. Випікайте шарлотку в розігрітій духовці 40-50 хвилин, або доки заливка не схопиться і не зарум'яниться.

Після приготування обов'язково дайте пирогу охолонути та настоятися. Ідеально перед вживанням охолодити полуничну шарлотку в холодильнику протягом 5-6 годин.

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#Полуниця #Пиріг #Випічка #Десерт #Пироги