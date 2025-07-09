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Готується 5 хвилин, а виходить нереально смачно: таку намазку можна подати до сніданку (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Прекрасна закуска на будь-яке свято
Прекрасна закуска на будь-яке свято. Фото instagram.com

Просто та смачно

На сніданок можна приготувати безліч смачних і поживних страв: наприклад, хрумкі тости з сиром або омлет із зеленню. Але сьогодні ми пропонуємо цікаву альтернативу — ніжну й ситну намазку з варених яєць і консервованого тунця.

Вона чудово смакує з тостами, грінками чи навіть свіжими овочами, а головне — готується за лічені хвилини. Ідеальний варіант для швидкого, збалансованого й смачного початку дня! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати намазку з тунцем

Інгредієнти:

  • 3 зварених круто яйця;
  • 1 баночка тунця;
  • 2 огірки;
  • 1 ст. л. з гіркою крем-сиру;
  • сіль за бажанням;

Спосіб приготування:

Розім’яти варені яйця, огірки нарізати кубиком;

Додати тунець, крем-сир, сіль, перемішати.

Подавати з грінками — буде дуже смачно!

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#Тунець #Готуємо вдома #намазка