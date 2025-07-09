Готується 5 хвилин, а виходить нереально смачно: таку намазку можна подати до сніданку (відео)

Просто та смачно

На сніданок можна приготувати безліч смачних і поживних страв: наприклад, хрумкі тости з сиром або омлет із зеленню. Але сьогодні ми пропонуємо цікаву альтернативу — ніжну й ситну намазку з варених яєць і консервованого тунця.

Вона чудово смакує з тостами, грінками чи навіть свіжими овочами, а головне — готується за лічені хвилини. Ідеальний варіант для швидкого, збалансованого й смачного початку дня! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати намазку з тунцем

Інгредієнти:

3 зварених круто яйця;

1 баночка тунця;

2 огірки;

1 ст. л. з гіркою крем-сиру;

сіль за бажанням;

Спосіб приготування:

Розім’яти варені яйця, огірки нарізати кубиком;

Додати тунець, крем-сир, сіль, перемішати.

Подавати з грінками — буде дуже смачно!